La Diputación convoca el concurso de dibujo ‘El paisaje en la provincia de Córdoba’ para celebrar el 10º aniversario de la Fundación Rafael Botí

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, organismo de la Diputación de Córdoba, ha convocado el concurso de dibujo ‘El paisaje en la provincia de Córdoba’, en el que podrá participar el alumnado de Enseñanza Primaria y Secundaria y Aulas Especiales de Córdoba y provincia.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que “con esta actividad queremos celebrar el décimo aniversario de la apertura del Centro de Arte Rafael Botí y también el 125 aniversario del nacimiento del reconocido pintor que da nombre al mismo”.

Duque ha señalado que el propósito del concurso es que “el alumnado de los centros educativos refleje su visión sobre el paisaje que le rodea y las singularidades de su territorio desde un punto de vista artístico, favoreciendo así su acercamiento a las artes plásticas y su creatividad”. “Es una iniciativa que busca fomentar la apreciación de sus entorno (natural, urbano, arquitectónico) a través de la expresión artística, encontrando en él su fuente de inspiración”, ha incidido.

El concurso establece cinco categorías de participación, en función de los ciclos de enseñanza y de la edad; el alumnado de Aulas Especiales podrá participar en cualquier categoría dependiendo de su nivel cognitivo.

Cada centro educativo podrá presentar un máximo de un trabajo por categoría, que deberá ser seleccionado previamente por sus respectivos centros. La técnica de realización es libre y debe emplearse un soporte plano que puede ser papel, cartón, madera o lienzo; no se aceptarán obras en soporte digital. Asimismo, los participantes son libres de emplear diferentes técnicas de dibujo y pintura, incluyendo lápiz, ceras, carbón, témperas, acuarelas, pastel, óleo, etc.

En cuanto a los premios, se otorgarán vales regalo para material de artes plásticas de diferentes importes (desde 100 a 300 euros) en función de las correspondientes categorías. Los criterios de valoración tendrán en cuenta, en ambos casos (pintura y dibujo), la creatividad, la calidad y originalidad, y la composición del trabajo y su presentación.

Las bases de la convocatoria del Concurso de Dibujo y Pintura de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí se pueden consultar en el BOP del 6 de octubre de 2025. El plazo para la presentación de los trabajos está abierto hasta el 9 de diciembre y se pueden presentar en la sede electrónica de la Fundación Botí.