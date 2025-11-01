El Ballet Clásico Internacional traerá al Gran Teatro de Córdoba 'El Cascanueces' el 3 de enero

El Ballet Clásico Internacional llevará el próximo 3 de enero al Gran Teatro de Córdoba el fantástico cuento navideño de El Cascanueces, un espectáculo que, con la música de Piotr Tchaikovsky, cuenta la historia de una joven llamada Marie, quien, en la víspera de una Navidad inolvidable, emprende una travesía llena de maravillas y misterio. La joven acompañada por el Cascanueces, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y finalmente llega al Palacio Mágico, donde todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable.

Según informa el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en su webs, las entradas para el espectáculo, en el que también participan niños de las escuelas locales de danza, que actúan como "niños en la fiesta, ratoncitos, ángeles, flores o enanitos", se pueden adquirir en 'https://entradas.teatrocordoba.es/es/espectaculo/el-cascanueces-ballet-clasico-internacional/4315', con precios que oscilan entre los 15 y los 38 euros.

El Ballet Clásico Internacional es una propuesta artística de Tatiana Solovieva Producciones, que lleva 30 años compartiendo los mejores espectáculos con España, respetando y honrando la hermosa tradición del ballet clásico. Sus producciones han sido ampliamente reconocidas por su calidad, con tres galardones al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro de Rojas de Toledo (2013, 2015 y 2018) y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo en 2008, ambos elegidos por votación popular.

Ahora, con una impresionante escenografía de Evgeny Gurenko y bailarines de renombre mundial, el Ballet Clásico Internacional trae hasta Córdoba, dentro de su gira navideña, "la delicadeza y la dulzura" del cuento navideño El Cascanueces, siempre acompañado de la maravillosa música de Tchaikovsky.

Los bailarines que toman parte en el espectáculo tienen "impecables trayectorias artísticas reconocidas en todo el mundo" y han sabido emocionar a los públicos de todos los continentes, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Rusia, Ucrania, Moldavia, Hungría, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Chipre, Francia o España. Este espectáculo está producido en colaboración con European Clasical Ballet (República Checa).

El Cascanueces llegará a Córdoba con la música de Tchaikovsky; la coreografía de M. Petipá (versión A. Sharaev) y Andrey Sharaev como director general. Los solistas serán Tatiana Nazarchevich; Nikolay Nazarchevich; Sergey Iliin; Elizaveta Savina; Denís Dónica; Ana Oleinic; Olga Markova; Nicole Ferazzino; Nicole Mocellini; Anastasiia Haietska; Irina Yurchenko; Andrei Saharnean; Anna de Muri y Roberto Gadaldi.