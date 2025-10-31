Literatura
La joven Ángela Espuny presenta en Montilla su primer libro de poemas
El libro está publicado por Talón de Aquiles
La joven montillana Ángela Espuny Jiménez ha presentado esta tarde su primer libro de poesía, La necedad de un corazón cuerdo, en un acto en el Colegio La Asunción, el mismo centro donde estudió desde la infancia. El libro está publicado por Talón de Aquiles.
