La joven Ángela Espuny presenta en Montilla su primer libro de poemas

El libro está publicado por Talón de Aquiles

La joven Ángela Espuny presenta en Montilla su primer libro de poemas | JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Juan Pablo Bellido

Montilla

La joven montillana Ángela Espuny Jiménez ha presentado esta tarde su primer libro de poesía, La necedad de un corazón cuerdo, en un acto en el Colegio La Asunción, el mismo centro donde estudió desde la infancia. El libro está publicado por Talón de Aquiles.

