Florence + The Machine invoca los fantasmas del cuerpo en 'Everybody Scream'

En su sexto álbum de estudio, la británica Florence Welch lleva la mitología que ha inspirado toda su carrera al límite. Ya no basta con invocar a diosas paganas o bailar entre ruinas: esta vez, convierte su propio cuerpo en campo de una batalla ritual entre la vida y la muerte, entre la carne y el espíritu. El resultado es 'Everybody Scream', un álbum oscuro y lleno de fuerza, cantado desde las entrañas y construido desde el trauma.

'Everybody Scream' Florence + The Machine Polydor Records Alternativa ★★★★

El disco nace de un episodio real y brutal: una operación de urgencia tras un aborto espontáneo que la cantante londinense sufrió mientras actuaba en un festival, y que casi le cuesta la vida. No es casual que la publicación del álbum caiga el mismo día que Halloween, ni las numerosas referencias a peliculas de terror como 'Carrie', 'La semilla del diablo' o 'Suspiria'. Desde esa experiencia terrorífica, Florence Welch construye un universo de 'body horror', de furia, dolor y duelo, de luz y redención. Todo a la vez. No se trata de buscar respuestas, no se trata de darle al dolor un poder transformativo. Se trata de explorar las consecuencias devastadoras de ese trauma y los sentimientos contradictorios que acarrea ser una artista de éxito y, al mismo tiempo, una mujer cuya maternidad ha 'fallado'. "Cavé un hoyo en el jardín y enterré un grito / De él creció un árbol rojo y brillante / relucía con sus hojas puntiagudas / Cuando sopla el viento / aún puedes oirme gritar", canta en 'You Can Have It All' resumiendo el espíritu del álbum.

Un aquelarre de libertad

En canciones como 'Music by Men' o 'One For The Greats', Florence lanza un hechizo de desobediencia, denunciando la mirada masculina que durante años la convirtió en musa o figura mística, pero rara vez en autora total. Y en lugar de hacerlo sola, convoca a otras brujas contemporáneas: la cantante Mitski, sensible y contenida, y Mark Bowen, guitarrista de IDLES, con su furia punk. Una tensión estilística que funciona aquí como un relojz suizo.

En última instancia, 'Everybody Scream' no pide comprensión, sino entrega. Es la hora de las brujas. Patri Di Filippo

Otros discos de la semana

'Ocurrimos lejos' The New Raemon Cielos Estrellados Rock-canción ★★★★

Tal vez un poco imbuido del intimismo naturalista de su última alianza con McEnroe, Ramón Rodríguez se asienta en los 'tempos' apaisados en este repertorio, de alto poder magnético. Más allá de la refinada elaboración de texturas, cada canción se alza autosuficiente a la hora de transformar materiales líricos adustos (el paso del tiempo, los empinados caminos cotidianos) en emoción y clímax sereno, en una cautivadora efervescencia vital de tonos ocres. Jordi Bianciotto

'Siempre igual' Me and the Bees La Castanya Pop indie ★★★★

Vuelven tras ocho años de silencio y, diga lo que diga el título, no todo es igual. Han cambiado el inglés por el castellano, una asignatura exigente que aprueban con nota en unas letras que no se avergüenzan de estar enfadadas, sentir añoranza o tener miedo. Conservan, eso sí, la habilidad para componer canciones instantáneas que reparten miel y cera a partes iguales y cuya fachada colorida y algo despeinada esconde una arquitectura pop bastante más elaborada de lo que parece a simple vista. Rafael Tapounet

'Cada vez que te veo lo entiendo' Amaia Miranda Hidden Track Records Canción-folk ★★★★

Lo que la cantante y guitarrista bilbaína dice ver en ese rostro ajeno es el amor, sentimiento que baña todo el cancionero a través de su arquitectura sutilísima, de voz expresiva, aun sin elevar el tono, y de arpegios impresionistas, donde sientes el roce de los dedos en el mástil, y con muy pocos aditivos (como la voz en 'off' de Gloria Fuertes). Un tercer álbum poderoso desde su espartana desnudez, que abre espacios sensoriales en los que perderte a placer. J. B.

'Big Band vol. 1' Lluc Casares The Changes Jazz ★★★

La 'big band' del saxofonista Lluc Casares camina ligera, como deslizándose. Hay una alegría que lo impregna todo. Los arreglos del saxofonista son ágiles, más líneas finas que grandes brochazos, los solos fluyen. Y aunque en su primer disco como líder en gran formato Casares respeta escrupulosamente el canon, 'Big Band vol. 1' tiene algo atrevido: hay obras de Coltrane ('Naima') y Monk ('Off Minor') que se hicieron clásicos en formato pequeño y que Casares repiensa en grande, además de composiciones propias con gancho. Aquí hay gusto y nivel. Roger Roca