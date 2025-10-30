'Planneo es Flama'
Urbaflamenco, freestyle, reggaetón y trap: la plaza de la Juventud de Córdoba vuelve a acoger un evento musical
Será el 15 de noviembre y actuarán La Cebolla & Negro Jari y la artista local Dalía, entre otros
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba presenta Planneo es Flama, un nuevo evento musical gratuito que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 18.30 horas en la plaza de la Juventud, ubicada en el barrio de la Fuensanta. La delegada de Juventud, Cintia Bustos, indicó este jueves que el festival está dirigido especialmente al público adolescente y que con él se recupera una plaza que históricamente se dedicó a eventos de este tipo gracias a su aforo de hasta 2.000 jóvenes.
"Pretendemos que sea un reclamo para toda la juventud cordobesa que sigue nuestra programación. Este evento musical une además la música urbana y el flamenco reflejando la creatividad de una nueva generación de artistas andaluces".
Cartel de Es Flama
Planneo es Flama comenzará con baile de la mano del colectivo de El Higuerón Boom Vapers, de la Boom Dance Studio, acompañado, además, de la joven artista local Dalia. A continuación tendrá lugar la actuación de Yael, una de las jóvenes promesas musicales de Córdoba, freestyle y cantante que fusiona el reggaetón, el trap y el flamenco. El escenario además acogerá otra voz emergente cordobesa, la de la Sacra, una artista emergente en el movimiento urbano, con "una voz muy potente y una estética contemporánea".
El broche de oro lo podrá el dúo de urbaflamenco La Cebolla & Negro Jari. "La Cebolla es una figura que ha sido capaz de sorprender a C. Tangana y a Rosalía; ha participado con artistas de la talla de La Húngara o Nino Vargas", señaló Cintia Bustyos.
