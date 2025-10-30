El jurista cordobés Rafael Jaén presenta su poemario 'Entre tus manos' con el prólogo de Carlos Herrera

La Fundación Cajasol ha acogido este jueves la presentación del libro Entre tus manos del jurista y poeta cordobés Rafael Jaén Toscano, publicado por la editorial Ánfora Nova en su colección de poesía, y cuenta con el patrocinio de la propia Fundación Cajasol, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento.

El acto de presentación estuvo presidido por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, acompañado por el periodista y locutor de radio Carlos Herrera -que ha realizado el prólogo del libro,- Israel Muñoz (vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba), Lourdes Morales (concejal del ayuntamiento de Córdoba) y José María Molina (director de la editorial Ánfora Nova).

Carlos Herrera ha destacado la evidente "calidad literaria" del poemario: "Es un verdadero regalo a los sentidos. Un regalo hacia todo lo que nos envuelve cada día. Es una muestra más si cabe de su fidelidad y amor inmenso a Córdoba y a lo que la hace ser lo que es: Patrimonio del mundo. Es, por lo tanto, una confesión transparente y sincera a una de sus pasiones… Rafael se vuelve a abrir al lector con este nuevo libro de poemas. Medio centenar de ellos están entre estas páginas y entre nuestras manos, cautivándonos con su verbo fácil, agradable, limpio en el lenguaje. Claro en definitiva".

Presentación del libro de Rafael Jaén en la Fundación Cajasol. / Victor Castro

Por su parte, el autor del libro, arropado por gran número de autoridades, ha agradecido el afecto del numeroso público que ha asistido a la presentación de su libro, así como a la Fundación Cajasol por el apoyo en la propia edición del libro.

Seguidamente, Rafael Jaén ha realizado una emotiva lectura de una selección de poemas representativos de su libro, que estuvieron introducidos por un breve comentario explicativo del contexto y significación de cada una de ellos.