El japonés Mao Fujita actúa este viernes en el Festival de Piano Rafael Orozco

El Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco acoge este viernes a las 20.00 horas el concierto del talento joven japonés Mao Fujita, quien con tan sólo 26 años cuenta con una sensibilidad musical innata y una destacada naturalidad en las interpretaciones.

Nacido en Tokio (Japón), Fujita aún estaba estudiando en la Escuela de Música de Tokyo en 2017 cuando obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Clara Haskil en Suiza, junto con el premio del público, el Prix Modern Times y el Prix Coup de Coeur. Además, en 2019 quedó segundo en el Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú.

En la segunda cita del Orozco Piano Festival, Fujita ejecutará obras de destacable notoriedad y complejidad como el Ein Albumblatt WWv., de Wagner o La muerte de Isolda, según la transcripción que Listz realizó de Wagner. El resto del repertorio lo componen obras de Berg y de Mendelssohn. Su personalidad y calidad en las interpretaciones le han valido para recibir críticas tan significativas como la del New York Times en 2023, que definió su actuación como una ejecución en la que «tan pronto como sus dedos tocaron las teclas, ondas de filigrana etérea, bellamente moldeada y lograda, surgieron en casi corrientes continuas». Fue con motivo de su debut en los EEUU, celebrado en el Carnegie Hall de Manhattan (Nueva York)