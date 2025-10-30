Teatro Popular
'Fuenteovejuna' 2026: fechas y novedades de la representación
Los directores malagueño José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis tomarán las riendas por segunda vez
Fuenteovejuna, ¡todos a una! Una de las frases más célebres del teatro español volverá a sonar con fuerza en el municipio cordobés de Fuente Obejuna, que como cada dos años, celebra en agosto su fiel cita con la representación del clásico de Lope de Vega en la que participan los habitantes del municipio.
Considerada como una de las tres grandes representaciones del teatro popular en España, Fuenteovejuna volverá a representarse en 2026 bajo la dirección de José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis. Los días de representación serán el 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto.
Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna, acompañada por Mariazel Valderrábano, concejal de Cultura y Turismo han dado a conocer este jueves las fechas de la próxima representación de la obra Fuenteovejuna así como a los directores de la misma, indicando que "teníamos ese proyecto que nos ha ilusionado bastante y que incluye novedades importantes".
Por su parte, José Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis han destacado la ilusión que tienen después del éxito cosechado en el año 2022. También han destacado que habrá sorpresas y que será continuista respecto a la primera versión.
"Recuperaremos personajes carismáticos" han indicado los directores que valoran también los vínculos con el pueblo y sus habitantes tras la experiencia vivida en el año 2022. La aparición de Lope de Vega en la representación fue una de las novedades más inesperadas en 2022, papel que encarnó José Carlos Cuevas.
De esta forma los dos directores malagueños volverán a tomar las riendas de las representaciones por segunda vez en el lugar donde transcurrieron los hechos en la noche del 22 al 23 de abril de 1476.
