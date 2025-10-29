Fernando Vacas lanza su disco 'Floting in the air' en el que defiende que "la paz es femenina"

El músico y compositor cordobés Fernando Vacas acaba de lanzar el disco que da forma a su Sinfonía por la Paz que lleva el título de Floating in the air, peace in our hands (Flotando en el aire, la paz en vuestras manos) en el que el autor defiende que la paz es femenina. "En estos tiempos tan convulsos de guerra, violencia y desesperación, la búsqueda de la paz y la armonía son elementos fundamentales para seguir creyendo en el ser humano y en el planeta tierra", afirma.

Por eso, este proyecto musical, que cuenta con el respaldo de la Fundación Artdecor y está producido por Eureka y Leplató producciones pretende lanzar un mensaje de concordia y armonía, "de entendimiento entre el planeta y las especies que lo habitan", que incluye voces femeninas, niños y animales porque "los inocentes resisten en el conflicto manteniendo la esperanza en un futuro mejor", argumenta Vacas.

Desde el pasado 24 de octubre, se puede escuchar en las plataformas y está a la venta con formato de doble vinilo. "Todos los ingresos del proyecto se donarán a plataformas de Paz y Derechos Humanos", informan.

El disco contiene la grabación en directo que se realizó el 20 de marzo (2025) en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, coincidiendo con el Equinoccio de Primavera; un nuevo ciclo de luz, tiempo de apertura y renovación. El concierto fue dirigido por el inglés Mike Thomas e interpretado por la Orquesta Joven de Córdoba y el Coro de niños de la Escolanía dirigido por Auxi Belmonte. También contó con las voces de la palestina Miriam Toukan, la israelí Shira Golan y la iraní Ladan. Desde Estados Unidos Sarah Lee Guthrie, nieta del activista americano, y Amy James-Scott de Reino Unido. Valeria Levchenko de Ucrania y Svalarna de Suecia. La flamenca Estrella Morente, con RUT y las cordobesas Lola Jiménez y Auxi Belmonte. Luna la Hara, guitarrista brasileña acompañando a Teresa Jiménez, nuevo talento de la guitarra de Córdoba.