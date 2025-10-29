Música
Fernando Vacas lanza su disco 'Floting in the air' en el que defiende que "la paz es femenina"
Desde el 24 de octubre, se puede escuchar en las plataformas esta sinfonía que incluye voces de artistas como Estrella Morente
El músico y compositor cordobés Fernando Vacas acaba de lanzar el disco que da forma a su Sinfonía por la Paz que lleva el título de Floating in the air, peace in our hands (Flotando en el aire, la paz en vuestras manos) en el que el autor defiende que la paz es femenina. "En estos tiempos tan convulsos de guerra, violencia y desesperación, la búsqueda de la paz y la armonía son elementos fundamentales para seguir creyendo en el ser humano y en el planeta tierra", afirma.
Por eso, este proyecto musical, que cuenta con el respaldo de la Fundación Artdecor y está producido por Eureka y Leplató producciones pretende lanzar un mensaje de concordia y armonía, "de entendimiento entre el planeta y las especies que lo habitan", que incluye voces femeninas, niños y animales porque "los inocentes resisten en el conflicto manteniendo la esperanza en un futuro mejor", argumenta Vacas.
Desde el pasado 24 de octubre, se puede escuchar en las plataformas y está a la venta con formato de doble vinilo. "Todos los ingresos del proyecto se donarán a plataformas de Paz y Derechos Humanos", informan.
El disco contiene la grabación en directo que se realizó el 20 de marzo (2025) en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, coincidiendo con el Equinoccio de Primavera; un nuevo ciclo de luz, tiempo de apertura y renovación. El concierto fue dirigido por el inglés Mike Thomas e interpretado por la Orquesta Joven de Córdoba y el Coro de niños de la Escolanía dirigido por Auxi Belmonte. También contó con las voces de la palestina Miriam Toukan, la israelí Shira Golan y la iraní Ladan. Desde Estados Unidos Sarah Lee Guthrie, nieta del activista americano, y Amy James-Scott de Reino Unido. Valeria Levchenko de Ucrania y Svalarna de Suecia. La flamenca Estrella Morente, con RUT y las cordobesas Lola Jiménez y Auxi Belmonte. Luna la Hara, guitarrista brasileña acompañando a Teresa Jiménez, nuevo talento de la guitarra de Córdoba.
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- ¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la Sierra y la Campiña
- El Ayuntamiento de Córdoba aporta 1,4 millones para las ayudas a la rehabilitación del Parque Figueroa
- Fallece Rafael Villa, referente empresarial y humano de El Carpio, a los 72 años de edad
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor