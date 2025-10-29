El escultor cordobés José Manuel Belmonte cierra en Madrid su retrospectiva con 60.000 visitas

La retrospectiva del escultor cordobés José Manuel Belmonte, titulada Forma y fondo, ha cerrado sus puertas en el centro cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid tras recibir un total de 60.000 visitas, lo que la convierte en una de las exposiciones con más visitas de la temporada otoñal en la capital; además de situarse entre las más concurridas en la historia del propio centro expositivo. La muestra, que reunía unas 60 obras entre esculturas y relieves, recorría las cuatro décadas de trayectoria del escultor cordobés e incluía series emblemáticas como Alma, Los hombres pájaro, El recreo de los ausentes o Bestiario, junto a piezas individuales como El vuelo de Julia, Pan o Tirititrán.

Belmonte ha señalado que recibir a un público tan numeroso, tanto españoles como visitantes llegados de numerosos países, y verlos emocionarse ante sus esculturas resulta “muy impactante y es algo que tardaré tiempo en asimilar”. Igualmente, ha indicado que su objetivo ha sido siempre hacer obras que conmuevan, que toquen el corazón de la gente, y “comprobar que esos mensajes son universales y encuentran la respuesta de miles de personas justifica tantos años de trabajo y la fe que tuve desde joven en el arte figurativo como medio perfecto para alcanzar ese fin”.

Visitantes admirando la exposición de José Manuel Belmonte / CÓRDOBA

El artista ha agradecido el apoyo constante que han mostrado desde el inicio los medios de comunicación, tanto televisiones como radios nacionales y grandes rotativos de prensa escrita. También ha destacado la financiación concedida por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) del Ayuntamiento de Córdoba a través de una línea de concurrencia competitiva al proyecto Córdoba es Arte y la colaboración de la Fundación Botí de la Diputación Provincial de Córdoba, el restaurante El Churrasco, la Fundación Arcilla y la Casa Azul. Belmonte ha expresado igualmente su gratitud por la visita del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de las concejalas de Madrid y Córdoba Andrea Levy e Isabel Albás y de tantos amigos y artistas que se han desplazado hasta Madrid para acompañarlo.

Asimismo, ha reconocido el apoyo constante de la directora de Casa de Vacas, Lola Chamero, el intenso trabajo del comisario de la muestra, Félix Ruiz Cardador, y la labor del equipo de diseño, transporte y montaje que ha hecho posible una exposición de estas dimensiones en pleno Retiro.

La muestra, que ha recibido un respaldo excepcional de público y la crítica, confirma el interés y la vigencia de la escultura figurativa en el arte contemporáneo. Con esta exposición, José Manuel Belmonte, después de una larga carrera en la que ha llevado sus trabajos por numerosos países de Europa y de Asia, se consagra como uno de los artistas andaluces con mayor proyección exterior y como un maestro de la escultura figurativa contemporánea.