La Orquesta de Córdoba supera ya los 900 abonados

Habiendo ofrecido los dos primeros programas, con las brillantes actuaciones de la pianista Judith Jáuregui y de la artista residente Ellinor D´Melon al violín, la Orquesta de Córdoba ha dado por concluido el período de venta de abonos con un total de 900 socios para esta temporada.

Así lo ha informado este martes el consorcio de la Orquesta de Córdoba, anotando que el abono de familia seguirá en venta hasta febrero. Respecto a los datos, la renovación superó el 85% y se han conseguido 241 nuevos abonados, de los cuales más del 18% aplicaron el descuento joven.

La Orquesta de Córdoba también suma los primeros mecenas oficiales confirmados, que siguen llegando cada semana, con la reciente incorporación como mecenas colaborador del sindicato CSIF de Córdoba, que con la compra de varios abonos para los diferentes ciclos que ofrece la formación, ha propiciado una nueva forma de unirse al plan de mecenazgo que, bajo el lema “Yo invierto en cultura”, está implantando en esta temporada la Orquesta de Córdoba.

Tras la incorporación de los nuevos miembros de cuerda a la formación cordobesa se ha iniciado la temporada Sinergias de la mejor manera posible, aunando un gran equipo implicado con el proyecto del maestro Salvador Vázquez, logrando que el público comparta los valores de la institución como propios.

Próximas actuaciones

Esta semana la Orquesta de Córdoba viaja a Jaén para ofrecer un concierto extraordinario en el marco del programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y patrocinado por la Fundación Unicaja.

Bajo la dirección de Salvador Vázquez, la Orquesta de Córdoba junto con el Coro de Ópera de Córdoba y un excelente elenco de solistas, interpretarán el Réquiem de Mozart este jueves 30 de octubre en el Teatro Infanta Leonor de Jaén a las 20.00. El día 2 de noviembre, a las 19.00 horas, podremos escuchar la genial obra con motivo de la celebración eucarística que se ofrecerá en la Mezquita-Catedral de Córdoba, gracias al patrocinio de la Fundación Caja Sur.