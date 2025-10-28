La música sale a la calle para reivindicar un auditorio para Córdoba

La Plataforma Auditorio para Córdoba ha recogido firmas en la calle este martes dentro de la campaña informativa y reivindicativa en favor de un auditorio. Mientras la recogida de firmas continúa en charge.org, la plataforma se ha propuesto llevar la música a la calle para convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de un auditorio y dar a conocer sus reivindicaciones.

Las calles Cruz Conde y Gondomar han sido escenario esta mañana de un concierto a cargo de un grupo de cámara de viento madera mientras que el próximo 9 de noviembre, estarán de 13 a 14 horas en la zona de la avenida de La Victoria con la calle Concepción.

El 22 de noviembre, Día de la Música, tienen previsto celebrar el evento final de la campaña con el título Juntos por un auditorio para Córdoba.

En esta ocasión, se celebrará una jornada de unión en el que la reivindicación se instalará en la plaza de La Corredera de 12 a 14 horas. En este caso, se ofrecerá un concierto de gran formato con participación de numerosas formaciones, músicos y entidades culturales.

La recogida de firmas continúa también en formato físico en ProMúsica Melody, Conservatorio Superior Rafael Orozco, Café Málaga, Jazz Café, Galería Margarita Merino y Bar El Barón.