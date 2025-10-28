"Son muchísimos más los pianistas que quieren tocar en Córdoba que los conciertos para ofrecer"

-El Festival de Piano Rafael Orozco cumple esta edición 23 años y se convierte en el más longevo de España. Recuérdenos cuál fue el origen de esta cita.

-Nació con motivo del centenario del Conservatorio Superior de Música, que lleva el nombre de Rafael Orozco en el año 2002. En ese momento, yo era el director y sugerí al Ayuntamiento organizar un festival como homenaje a su figura. El primer concierto lo dio Javier Perianes en un festival con cinco conciertos. Tuvo un éxito magnífico y el Ayuntamiento, con Angelina Acosta en Cultura, consideró que había que repetir. Difícil era empezar, más difícil era mantenerlo y aún más difícil hacer que creciera. Con la perspectiva de estos 23 años, puede decir que sigue creciendo en repercusión, proyección y reconocimiento dentro y fuera de España.

-Empezó como un empeño personal, pero a mayor repercusión, también más responsabilidad.

-Así es, cada año, estamos obligados a buscar pianistas de más altura, más grandes, para dar respuesta a ese cada vez mayor nivel. Con el tiempo, el festival se ha ido convirtiendo en algo que todo el mundo conoce, que debe mantenerse y que debe hacerse cada vez más potente.

-¿Cómo ha evolucionado el presupuesto desde 2002?

-No recuerdo cuál fue el primer presupuesto, pero podríamos decir que en estos 23 años ha aumentado bastante, aunque mucho menos si se compara con otras citas culturales de la ciudad. En concreto, en los últimos cuatro o cinco años, prácticamente se ha duplicado.

-¿De qué cantidad hablamos en esta edición?

-De unos 80.000 euros destinados a contratación de artistas y gastos generales. Hay que tener en cuenta que muchos pianistas vienen a Córdoba por el hecho de ser la ciudad de Rafael Orozco, a quien conocieron, sobre todo, los más veteranos, y a que comprenden que estamos en una ciudad de tipo medio. Una de mis tareas ha sido siempre optimizar al máximo los recursos.

-¿Cuesta encontrar patrocinadores privados para este tipo de eventos?

-No, en los últimos años, se ha conseguido la colaboración de la Diputación y la Fundación Cajasur, y hay colaboraciones de instituciones ligadas al Ayuntamiento como el Consorcio Orquesta de Córdoba. También es muy importante el papel de los conservatorios Superior y Músico Ziryab y hay años como este en los que tenemos la suerte de contar con el Cabildo para hacer un concierto en la Mezquita-Catedral.

-¿Cuál es la vinculación del festival con el Conservatorio Superior de Música?

-La vinculación es muy fuerte porque el festival nació en él y al principio todos los conciertos se hacían allí. Eso ha ido cambiando y este año, de once conciertos, cuatro se hacen en el Conservatorio, pero siempre será el conservatorio que lleve el nombre de Rafael Orozco.

-¿Cuáles han sido los momentos estelares del festival en estos 23 años?

-Para mí el más impactante de todos, y creo que lo fue también para el público, fue el concierto de Grigori Sokolov, en el año 2022. Otro hito importante fue la integral de conciertos para piano y orquesta de Rachmaninov que se hizo en el Gran Teatro, en 2023.

-¿Cuál es la pieza y el autor que más ha sonado en estos años, se repiten o cada año hay que cambiar completamente el repertorio?

-Hay una gran presencia de la tradición clásico-romántica desde Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin y Liszt, Brahms, Rachmaninov, Albéniz, lo que es el gran repertorio de piano porque eso es algo que cuidamos mucho para evitar que haya repeticiones y asegurar que sean programas que puedan tener una gran aceptación por el público. Si alguien propone un monográfico de Stockhausen por ejemplo, eso puede estar muy bien, pero para una minoría y de lo que se trata es de que haya más aficionados, como de hecho está ocurriendo.

-¿El público que acude es cordobés o atrae a gente de fuera?

-No hemos hecho un estudio, pero hay ocasiones como el concierto de Sokolov que atrajo a mucha gente de fuera. Cuando vienen figuras muy consagradas que es difícil ver en España la gente quiere venir. En España, no hay ninguna cita donde se concentren en un mes tantos conciertos de piano. En otros sitios, hay ciclos que se reparten a lo largo de todo el año, pero no como aquí, con figuras de primera línea a nivel internacional y jóvenes que están despuntando y vienen avalados por los grandes concursos internacionales.

-¿Está satisfecho con la evolución del festival?

-Muy satisfecho aunque hay muchas cosas por mejorar. Creo que una prueba del reconocimiento que tiene es que el Instituto Chopin de Varsovia, tenga un protocolo de colaboración con nosotros. Que una institución de ese calibre repare en un festival como este es digno de consideración. También he de decir que tengo una dificultad enorme para hacer el programa porque son muchísimos más los pianistas que quieren tocar en Córdoba que los conciertos para ofrecer.

Juan Miguel Moreno Calderón, director artístico del Festival de Piano Rafael Orozco. / AJ González

-¿Cuáles son las figuras de más relumbrón este año? Dígame dos nombres.

-Pues el primero sería Marc-André Hamelin, un pianista fantástico que se prodiga muy poco en España y este será el único concierto que va a dar en la gira europea el 21 de noviembre. Será una ocasión extraordinaria para escucharle. Nelson Goerner es otro de los pianistas que están en los grandes festivales del mundo y que no ha estado antes en Córdoba. Tener a figuras de ese calibre es muy difícil, pero se consigue con coherencia, seriedad y poner conciertos atractivos y no dar nunca gato por liebre, como en cualquier ámbito de la vida. Cuando veo cómo hemos ido creciendo en nivel, veo que es un ascenso que se ve a la legua. Y si el presupuesto siguiera creciendo, podríamos ir aún a más.

-Como pianista que es, ¿qué tiene el piano que no tengan otros instrumentos?

-Yo soy un apasionado del piano y puede que no sea objetivo, pero la historia de la música desde el siglo XVIII hasta hoy se podría seguir solo con el piano, es decir, si solo tuviéramos obras de piano podríamos seguir todos los grandes estilos musicales desde el barroco hasta la actualidad porque el piano es el instrumento al que más tiempo le han dedicado los grandes compositores con diferencia. Excepto Wagner, todos han dominado el piano y han compuesto para piano porque es un instrumento que tiene un poder de fascinación muy grande.

-¿Para cuándo un concierto de Moreno Calderón en el festival?

-Yo tuve una etapa en la que tocaba conciertos y en un momento determinado, por razones que no vienen al caso, decidí dedicarme a la enseñanza y a escribir, así que no tengo previsto volver a tocar en público, la vida son etapas y esa ya pasó.