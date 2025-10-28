'Los Compadres' inauguran el curso en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba

El dúo humorístico Los compadres, Alberto López y Alfonso Sánchez, ha inaugurado este martes el curso académico 2025-2026 en la Escuela de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro de Córdoba. Los actores sevillanos han sido invitados de honor en la apertura oficial de este curso, en el que el centro acoge en sus aulas a más de 160 estudiantes.

El acto ha contado también con la presencia, entre otros, de Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y las concejalas del Ayuntamiento de Córdoba Isabel Albás y Cintia Bustos.

Copé ha empezado celebrando los 78 años de historia que cumple la Escuela de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro de Córdoba (Esad), la más antigua de Andalucía, para posteriormente subrayar la "obligación" de las administraciones públicas en el impulso y apoyo de estos estudios, "que, además de ser vocacionales, representan un bien cultural de dimensiones considerables".

En ese sentido, el delegado ha afirmado que la Junta de Andalucía "tiene el firme propósito de seguir dinamizando y potenciando las enseñanzas artísticas en todas sus vertientes”.

Copé también ha destacado la aprobación, hace tres años, del Decreto 54/2022 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de grado, de máster y de doctorado de Arte Dramático, Artes Plásticas, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Danza y Música, de acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior. "A partir de ese momento estos estudios se denominan Títulos de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, cuya titulación es equivalente al título universitario".

Los representantes públicos han recordado que la Esad de Córdoba es "pionera en inclusión social, al igual que en investigación", y mantiene su vínculo con multitud de entidades culturales y artísticas de Córdoba y la provincia, agradeciendo el "compromiso y a constante preparación y formación del equipo directivo y el claustro de profesores".