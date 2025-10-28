El Ayuntamiento de Córdoba convoca el certamen ‘Jóvenes por la Igualdad’ para prevenir la violencia de género

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado la tercera edición del certamen Jóvenes por la Igualdad, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de favorecer las relaciones afectivas igualitarias en la adolescencia, como forma de prevenir la violencia de género.

El concurso está dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO de cualquier centro educativo de Córdoba. Las tres modalidades en las que se pueden inscribir son cortometraje, cómic y relato y se han establecido tres premios. Un primer premio de 300 euros en cheque regalo para la adquisición de material ofimático y/o educativo. El segundo tendrá el mismo destino pero una cuantía de 200 euros y el tercer premio estará dotado con 100 euros.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha puesto en valor la importancia de este certamen, que "entronca con nuestro objetivo de favorecer conductas igualitarias desde las edades tempranas y erradicar cualquier atisbo de violencia de género en la ciudad". Aguilar ha indicado que esta iniciativa "pone su grano de arena para que los alumnos y alumnas aprendan a identificar las relaciones de pareja como espacios de comunicación, de crecimiento personal y de libertad, y no como sumisión de una persona respecto a la otra".

Igualmente, ha añadido la delegada, "se pretende potenciar en los escolares la creatividad, la expresividad y el interés por la escritura y el medio audiovisual como formas de creación artística".

Aguilar ha señalado que "en el momento en que sigue habiendo casos de malos tratos contra las mujeres y produciéndose asesinatos es síntoma de que algo se está haciendo mal en el conjunto de la sociedad. Se han dado pasos importantes pero aún queda mucho camino que recorrer y por ello la concienciación desde las edades tempranas y entre los jóvenes es un aspecto imprescindible para abordar esta problemática, porque solo con educación en igualdad entre hombres y mujeres reduciremos las posibilidades de que estos episodios lamentables se sigan produciendo".