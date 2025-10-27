Eduardo García y Nuria Luque, ganadores del certamen de relato breve de la UCO

Las reglas del juego, de Eduardo García (Córdoba), un relato "que invita a mirar la vida universitaria desde una perspectiva inquietante, la de una partida de ajedrez, donde los estudiantes son piezas que se mueven al ritmo del sistema, un tablero rígido, donde los movimientos están predeterminados", se ha hecho con el primer premio del 18º Certamen de Relato Breve de la Universidad de Córdoba (UCO) en modalidad senior. En la junior, el galardón ha recaído en Nuria Luque (Córdoba), por La sala de disección, un relato del que el jurado ha destacado "su enfoque original y creativo, en un singular crescendo narrativo".

Según ha indicado la UCO en una nota, el jurado ha subrayado de Las reglas del juego, la trama en la que "los estudiantes avanzan con esperanza, obediencia o rebeldía, según las posibilidades que el sistema les permite, hasta el día en que la partida termina y descubren que fuera del tablero no hay casillas ni órdenes de juego". "El relato no se limita a retratar la vida académica; la somete a examen. El autor interpela al lector sobre el destino de quienes se educan dentro de un sistema que los enseña a moverse, pero no a elegir. El jurado ha elegido este relato como ganador del certamen, por su originalidad conceptual y fuerza simbólica, transformando una metáfora lúdica en una reflexión profunda sobre la educación", han subrayado.

Del relato ganador en la categoría junior, el jurado ha resaltado que es "un texto de gran dinamismo caracterizado por la sutil combinación de opciones: emociones, en la sorpresa y el suspense, el miedo y el arrojo; tiempo y dimensiones del tiempo, donde presente y futuro se ajustan perfectamente; psicología --el yo y el desdoblamiento del yo, en un interesante juego de espejos de personalidades--; y aprendizaje, moraleja".

Accésits y premios

Respecto a los accésits, en la modalidad sénior ha sido para La teoría del alumno inmortal, de Bárbara Sarrionandia (Bilbao). En la modalidad junior, Álvaro López (Córdoba) se ha hecho con el accésit por su relato Los crímenes del aula 10.

Los autores que han obtenido en la modalidad junior el primer premio y el accésit recibirán premios en metálico por valor de 600 euros y 200 euros, respectivamente, además de diploma acreditativo. De igual modo, los autores que han obtenido en la modalidad sénior el primer premio y el accésit recibirán premios en metálico por valor de 1.000 euros y 300 euros respectivamente, y el correspondiente diploma acreditativo. Estos relatos serán publicados en un único volumen por Ucopress.

El jurado del 18º Certamen de Relato Breve ha estado integrado por María Paz Aguilar, profesora titular de Química Analítica; Soledad Gómez, catedrática de Historia Moderna; María del Mar Granados, profesora titular de Medicina y Cirugía Animal; María del Carmen Liñán, directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba; Pilar Montesinos, catedrática de Ingeniería Hidráulica; Esperanza Jiménez, coordinadora del Club de Lectura de la Universidad de Córdoba, y Antonio Sarsa, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear, que ha actuado como presidente.

Más de 200 relatos de amplia dispersión geográfica

Esta edición del certamen ha recibido un total de 210 relatos, (155 de la modalidad senior y 55 de la modalidad junior). La particularidad del certamen radica en el aumento exponencial de relatos procedentes de la propia ciudad de Córdoba, en especial en su modalidad junior, lo que indica la creciente aceptación de esta convocatoria entre el segmento joven de nuestra capital. La amplia participación cordobesa, ya señalada, se ha traducido en 31 relatos de la modalidad junior y en 25 relatos en la modalidad senior.

La procedencia de los relatos muestra una amplia dispersión geográfica, con predominio del ámbito hispanohablante: México, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba y Estados Unidos.