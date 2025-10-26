Villafranca de Córdoba disfruta entre risas y emociones en el primer festival de Carnaval

La caseta municipal de Villafranca de Córdoba vivió la noche del sábado y madrugada de este domingo un espectáculo sin precedentes: el primer festival de Carnaval. El recinto tuvo que colgar el cartel de “no hay billetes” debido al interés despertado por los participantes de este encuentro con las mejores chirigotas y comparsas de este año, que triunfaron en el teatro Falla de Cádiz.

Un festival que pretende convertirse en esta fecha del año en un clásico en la provincia y que este año ha contado con la comparsa del Jona, El Cementerio; la chirigota de los pibes, Shoniket 3; la chirigota de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juanito Blanco, Los Cagones; la comparsa de la cantera Los del otro barrio, y la chirigota infantil La ley de la calle.

Seis horas de gran espectáculo

Fueron seis horas de gran espectáculo, en un escenario en el que los artistas conectaban con el público perfectamente, estando casi a la misma altura, y donde se vivieron momentos de risas y emociones, sobre todo cuando Manolín Santander recordó a su padre, con su chirigota Los Cagones, del barrio de la Viña de Cádiz, donde triunfa el pasodoble chirigotero, que quedó tercera en el último concurso de agrupaciones de Cádiz.

Por su parte, la comparsa El Cementerio, que logró el segundo premio en la pasada final del concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz, hizo vibrar a los asistentes con su repertorio crítico y muy elaborado, comparando la ciudad con un cementerio, aunque con un trasfondo de esperanza y renovación.