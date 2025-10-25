‘Un simple accidente’

Palma de Oro en Cannes 2025. Película que, según ha reconocido su autor (Jafar Panahi), se inspira en algunas de sus vivencias, después de haber sido detenido, encarcelado y torturado, sufriendo las consecuencias del régimen iraní desde hace quince años. Porque, incluso, ha tenido que recurrir a determinadas estrategias durante su filmografía para poder realizar cine habiéndosele prohibido en su país. No es la primera cinta sobre víctimas y verdugos (quizás una de las más recordadas sería La muerte y la doncella, filmada por Roman Polanski en 1994, adaptando la pieza teatral escrita por el dramaturgo argentino-chileno Ariel Dorfman), sobre la venganza (o no), sobre el derecho (o no) a la violencia sobre quien la ha utilizado contra ti. En el guion -escrito, además, por este cineasta, como acostumbra- de esta producción sobrevuela la duda acerca de la autenticidad del personaje secuestrado por los que podrían haber sido sus víctimas. He ahí parte del suspense que provocará parte del interés en el espectador, manteniéndole interesado por la intriga de la trama.

El filme arranca con una escena familiar de lo más anodino, en el interior de un vehículo, interrumpida por algo que se interpone y provoca un incidente que llevará al conductor hasta un taller para repararlo. Y habrá algo ahí que provocará las sospechas del mecánico, aunque siempre volverá el pasado mediante un sonido que traspasará el oído del protagonista y el tiempo, un sonido que será esencial durante el devenir del relato. La sinrazón y el absurdo merodea por ahí, de hecho, se aprecia un palpable homenaje a Esperando a Godot, la obra más emblemática del teatro del absurdo, cuando el grupo de raptores terminan en un paraje desértico, junto a un esquelético árbol, como el de la encrucijada de la pieza de Beckett… y, allí, discuten sobre lo que hacer con el tipo que tienen en un cajón dentro de la furgoneta en que han huido una pareja de novios, la fotógrafa, un descerebrado y el mecánico que ha comenzado todo, y duda, en este drama político, con suspense y tintes de comedia negra.