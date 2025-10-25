Cineastas durante un fin de semana, una cita de película en Dos Torres

La Muestra de Cine Rural de Dos Torres, que se celebra en la Casa de la Cultura de la localidad, ha alcanzado este año su vigésimo tercera edición con proyecciones y coloquios posteriores moderados por el periodista Manuel Bellido o el profesor Pedro Poyato para que el público pueda conocer los entresijos del rodaje y escuchar a algunos de sus actores.

La cita, que este año comenzó el jueves y finaliza este domingo, ha contado con el preestreno del cortometraje Melón, de Pablo Porcuna, rodado en el Campus de Cine de Dos Torres. Una historia que retrata con sensibilidad la realidad económica y emocional de un vendedor ambulante en tiempos de inflación.

Pero, además, se proyectó Orgullo Vieja, de Chema Rodríguez, con la presencia de sus protagonistas, Catalina Gaitán, Pepi García, Kiska Ortega y Remedios García, con el cine como altavoz de sus historias. Este sábado llegó el turno de Hola, muchacho, de Ana Mariscal, y de Tierra baja, de Miguel Santesmases.

Además, como actividad complementaria se lleva a cabo el 6º Maratón de Cine Instantáneo que posibilita vivir la experiencia de rodar un corto con su guion, sonido, dirección, vestuario, maquillaje, edición y, por supuesto, actores. Y en un tiempo récord, desde la mañana del sábado hasta la tarde de este domingo, que será la proyección y el fallo del jurado, que lo integran Alberto Armas, Cristina Mediero y Álvaro León.

El coordinador, Daniel Siles, de Estudios Actúa, explica que están participando 9 grupos y más de 50 personas. Los cortos deben estar localizados en Dos Torres y debe aparecer en todos ellos una cinta de película. Siles señala que hay grupos de Dos Torres, Pozoblanco, Córdoba y de otros lugares, y entre los espacios escogidos para la grabación están el IES San Roque o la Plaza de la Villa. Habrá pimer y segundo premio, el del público y mejor dirección, actriz y actor.