Estos son los artistas admitidos en el 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco del IMAE

El jurado del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) ha deliberado este miércoles quiénes son los artistas admitidos en la siguiente fase del certamen. Por este motivo, el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha publicado el listado oficial de artistas admitidos que continúan en su camino hacia el reconocimiento como Premio Nacional de estas disciplinas.

El conocido como Concurso de los concursos ha recibido un centenar de solicitudes para participar en esta edición, ha informado el IMAE en una nota de prensa. En las tradicionales secciones de cante, baile y guitarra han pasado a la Fase de Selección un total de 68 concursantes. La sección de cante reúne 37 admitidos, que presentarán su propuesta al jurado del 3 al 5 de noviembre. La sección de baile cuenta con 17 admitidos, que actuarán frente al jurado el 10 y 11 de noviembre. Asimismo, los 14 admitidos en la sección de guitarra tocarán el 6 de noviembre ante el jurado.

Cartel del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. / Ramón Azañón

La Fase de Selección, que se celebrará en el Teatro Góngora, es de acceso libre hasta completar aforo. La organización ha publicado el listado oficial de admitidos en su página web, así como ha comunicado la decisión de forma personal a los participantes.

Por primera vez en la historia del concurso se ha incluido el Premio para Instrumentistas Flamencos, una categoría cuyos participantes, según las bases del certamen, pasan directamente a la Fase de Opción a Premio, según detalla el comunicado. Esta fase será de carácter público y se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba entre los días 17 y 19 de noviembre; los interesados pueden adquirir las entradas en taquilla y en la web de la organización.

Tras la celebración de las fases de Selección y de Opción a Premio, el jurado deliberará y se anunciarán los ganadores de las cuatro secciones. Estos artistas actuarán en la Gala Final, que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba y cuyas entradas pueden adquirirse en taquilla y en la web del IMAE.

Las entradas para los espectáculos incluidos en la programación del Concurso Nacional de Arte Flamenco están disponibles en teatrocordoba.es/cnaf/, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la App IMAE-Teatros de Córdoba.