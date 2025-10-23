Don Juan Tenorio vuelve a tomar vida en las estancias del Palacio de la Merced

La Compañía Teatro Par vuelve a poner en escena en distintas estancias del Palacio de la Merced la obra clásica Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, representación que como cada año, desde hace casi treinta, promueve la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

Esta propuesta teatral, que se podrá ver los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre a partir de las 20.30 horas, ha sido presentada por el delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha explicado que “lo original de esta representación tan tradicional es la escenografía, porque las escenas se desarrollan por muchas estancias del Palacio de la Merced, como el Artesonado, el Patio Barroco, el vestíbulo o el Patio Blanco”.

Casi tres décadas

“Hablamos de una representación que se lleva haciendo casi 30 años, y de la 24ª edición de forma ininterrumpida, realizándose para el público de Córdoba y también para los municipios. Así, hemos confirmado ya la asistencia de vecinos y vecinas de Villa del Río, Bujalance y Castro del Río que vendrán en autobuses que hemos puesto”, ha indicado Duque.

Las invitaciones para asistir a las representaciones se podrán solicitar el día 28 de octubre a partir de las 10.00 de la mañana en la página web http://cultura.dipucordoba.es. Se podrán solicitar dos entradas por correo electrónico. En total, son 250 personas las que verán la obra cada día, por lo que en total unas 1.000 personas podrán asistir a Don Juan Tenorio.

El director de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, Antonio Barrios, ha recordado que “desde que se puso en escena en la Diputación El Tenorio la compañía ha sido invitada a representar esta obra; todos hemos ido envejeciendo con ella menos don Juan, que se mantiene fresco, sano y joven y esto es lo que va a experimentar el público”.