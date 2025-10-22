Córdoba dedicará noviembre a la figura de Romero de Torres con teatro, moda y visitas

Noviembre, mes en el que nació el pintor Julio Romero de Torres, estará lleno de actividades en Córdoba organizadas en torno a la figura de este artista y que van desde teatro, a moda o visitas guiadas a los museos municipales.

Esta iniciativa, según ha explicado la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, surge como continuación de la celebración el pasado año del 150 aniversario del nacimiento del pintor cordobés.

Albás ha afirmado que tras esa celebración, "no podíamos quedarnos ahí, había que seguir poniendo el foco en la figura de nuestro pintor más universal para que forme parte de la vida cultural cotidiana de nuestra ciudad de manera estable".

Las actividades que se van a llevar a cabo son, entre otras, un ciclo de cinco conferencias y tres coloquios que abrirá Carmen Castilla que presentará un documental de más de 4 minutos grabado en vida en el estudio del pintor, que fue encontrado en los fondos de una universidad de Estados Unidos, y que se proyectará en el museo durante el mes de noviembre.

Le seguirán otras cuatro conferencias sobre la simbología e iconos en el arte español de finales del siglo XIX y principios del XX; las últimas investigaciones acerca del sombrero cordobés y su papel en la obra de Julio Romero; el archivo fotográfico de la familia Romero de Torres que se conserva en el Archivo Histórico Provincial, y por último visión de Córdoba en los diarios de viajeros románticos en la época de Julio Romero.

Fundación Gala

Por otra la Fundación Gala acogerá el estreno de un espectáculo único Tableaux Vivants, que sigue la línea de trabajo de la directora teatral italiana Dora del Maio que recreará en vivo una serie de cuadros de Julio Romero de Torres a través de seis actores; una unión de escenografía, teatro y música.

Otra de las actividades tendrá lugar en el museo Julio Romero de Torres que acogerá un concierto de clausura del guitarrista Javier Riba, que interpretará obras de la época de la vida del pintor, algunas de ellas con su propia guitarra conservada en el museo.

También habrá en el Templo romano un desfile de moda a cargo de Mancini Costura, que ha inspirado su última colección en la obra y época del pintor y que la presentará en Córdoba.

Será "una forma de acercarse a su estética y sus personajes de una forma totalmente diferente, vanguardista y con sello muy cordobés".

Las visitas guiadas a los museos municipales y el reparto de obsequios recordatorios del pintor son otras de las actividades que incluirán también un concurso de escaparates en torno a la figura de Romero de Torres, su estética y sus cuadros, durante la primera quincena de noviembre.