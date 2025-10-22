La agrupación musical Fantasía Cordobesa canta a San Rafael este viernes en la plaza de Juan Bernier

Fantasía Cordobesa actuará este viernes, 24 de octubre, día de San Rafael, en la plaza Poeta Juan Bernier, en el cordobés barrio de San Lorenzo, donde ofrecerá un recital de canciones cordobesas con motivo de la festividad del Custodio de Córdoba. La cita está prevista a las 12.00 horas.

Fantasía Cordobesa es una agrupación musical sin ánimo de lucro, que tiene su sede para ensayos en el Centro Cívico Norte, en avenida Cruz de Juárez.

En su actuación de este viernes, interpretarán canciones del músico y compositor cordobés Ramón Medina, como A la mujer cordobesa, Andalucía, A San Rafael o Córdoba eterna.