Siqian Li y Andrés Palao tocarán en Montilla y Montoro como preludio del Orozco Piano Festival

El 23 Orozco Piano Festival de Córdoba cuenta este año con dos conciertos previos al ciclo continuado en la capital que se han organizado en Montilla y en Montoro los días 23 y 25 de octubre. La pianista china Siqian Li y el cordobés Andrés Palao actuarán como parte de una cita de referencia musical que contará con 13 conciertos y 15 pianistas de ocho nacionalidades distintas. El concierto de Siqian Li tendrá lugar en el Teatro Garnelo de la capital montillana a partir de las 20.00 horas de este jueves con entrada gratuita.

Siqian Li ha sido destacada como una estrella emergente del mundo del piano por parte de BBC Music Magazine. Su elegancia, dinamismo y su virtuosismo y talento musical la han situado como uno de los valores actuales más destacados por la crítica especializada. Siqian Li se ha presentado en conciertos y recitales como la Bridgewater Hall de Mánchester, la Royal Concert Hall de Nottingham, la Forbidden City Concert Hall de Pekín, la Yamaha Concert Hall de Ginza (Tokio), el Arabic Music Institute de El Cairo y la Jordan Hall de Boston. También ha actuado en escenarios menos convencionales como el Leighton House Museum de Londres, el Chelsea Arts Club, el Fidelio Cafe y la impresionante instalación GAIA–The Earth Exhibition de Luke Jerram, entre otros.

Presente de forma constante en el circuito de festivales, Siqian Li interpreta con una gran profundidad y ello la ha hecho acreedora de numerosos premios en todo el mundo. Estudió música en el Conservatorio Central de Música de Pekín con la profesora Huiqiao Bao, donde se convirtió en la primera pianista en recibir el diploma y beca Lo mejor de lo mejor–Talento superior e innovador otorgado por el Ministerio de Cultura de China. Para su concierto del Teatro Garnelo de Montilla, Li contará con un programa compuesto por obras de Schuber, Strauss, Say, Albéniz, Ravel y Vecsey.

Andrés Palao, en Montoro

El segundo de los conciertos de la provincia enmarcados en el Orozco Piano Festival será el de Andrés Palao, que tendrá lugar en Montoro el próximo sábado 25 de octubre, en el Teatro Romero Esteo a partir de las 20.30 horas. Andrés Palao, cordobés de 22 años, comenzó su formación con Antonio Cantero Mazariegos en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Durante su etapa en Córdoba consiguió numerosas menciones honoríficas para, posteriormente, trasladarse a Madrid, donde recibió la beca de excelencia académica otorgada por la Comunidad de Madrid. Finalizó los estudios superiores con Ignacio Marín Bocanegra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y completado su formación académica con el Máster en Interpretación e Investigación Performativa de Música Española en la cátedra de Mariana Gurkova, obteniendo la matrícula de honor.

Palao ha recibido lecciones de destacados pianistas de relevancia internacional como Nikolai Luganski, Eldar Nebolsin, Milana Chernyavska, Guillermo González, Juan Pérez Floristán y Josu de Solaun. Además, ha participado en numerosos concursos, obteniendo reconocimientos como el primer premio en el I Certamen Iberia Sounds de Almería; segundo premio en el Concurso La Floración de Cieza de Murcia; segundo premio en el IV Concurso Internacional de Interpretación de Almería; tercer premio en el Festival Internacional Primavera Pianística de Bruselas y premio Gerónimo Giménez en el Festival ÁndalMus. Palao pondrá en escena obras de Santos Carrión, Beethoven, Albéniz, García Abril y Liszt.

El XXIII Orozco Piano Festival continuará hasta el 21 de noviembre en la capital. De las figuras del mundo del piano que llegarán a Córdoba destacan intérpretes como el argentino Nelson Goerner, cuya presencia es constante en los grandes eventos relacionados con el piano, o el canadiense MarcAndré Hamelin, quien es casi una novedad en España debido a su escaso número de actuaciones en este país. A la amplia nómina de pianistas que integran el programa, se suma la participación conjunta en varios conciertos de la Orquesta de Córdoba, el Coro Ziryab o la Camerata Gala.