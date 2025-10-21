La productora cordobesa Blue Moon Films estrenará en noviembre su nuevo corto, 'Chulos de barrio'

El próximo mes de noviembre, se estrenará Chulos de barrio, el nuevo cortometraje dirigido por el cineasta cordobés Manuel Giráldez. Un estreno que llegará tras el buen recibimiento que está teniendo en su recorrido por varios festivales tanto nacionales como internacionales. La premier tendrá lugar en cines Axion el 15 de noviembre.

Esta cinta trata sobre la dificultad por sobrevivir de un grupo de jóvenes de un barrio donde se impone la ley de la calle, sin perspectivas en la vida y atrapados en un mundo que les arrastra a la marginalidad, donde los sueños se pierden en el límite de lo prohibido.

El elenco de actores, según informa la productora en un comunicado, incluye la participación de la actriz Marisol Membrillo y el actor Juan Carlos Villanueva. La joven productora cordobesa Blue Moon Films nos muestra una realidad que se vive en muchos de los barrios de Andalucía, donde los jóvenes carecen de aspiraciones de futuro y caen fácilmente en las garras de la droga, la violencia o el robo.

La actriz cordobesa Marisol Membrillo interviene en el cortometraje. / CÓRDOBA

Una realidad contemporánea

El director del cortometraje presenta esta realidad pero desde una visión muy sensible. Carlos Nicot, en el papel de Guille, se ve atrapado en una espiral, lleno de frustraciones con su amigo inseparable ‘Nano’, interpretado por Christian Comet. Juntos llegarán a conocer la realidad más cruel. Paula Guirao, en el papel de Patri, la novia de Guille, planeará con ellos la manera de abandonar el barrio y poder ser felices lejos de personajes como Iván, interpretado por Raúl Ruiz, una víctima más de esa marginalidad impuesta. Ángel Varo, Ana Díaz, María Moreno, José Manuel Cumbreas, Luna Vázquez y Erik Comet, completan el elenco de actores.

Música del artista urbano cordobés Frathos

La música de este cortometraje corre a cargo del artista cordobés Frathos, cantante urbano que mezcla hip-hop, rap y flamenco de una forma muy personal, sus ritmos y composiciones son esencia pura de barrio, todo un canto al amor, al dolor sentido y a la alegría. La banda sonora la ha realizado el músico Pedro Luis Iznaga, compositor de bandas sonoras, productor musical y multi instrumentista profesional, graduado de la Escuela Nacional de Arte de La Habana en Cuba.

Chulos de barrio es una historia real sensible y cruel a la vez, que invita a caminar de la mano de sus protagonistas por el extrarradio de cualquier barrio de Córdoba y Andalucía. Con guion de FJ Rodríguez, dirección fotográfica de Manuel Chacón y maquillaje de Cristina Perea y Manu de la Cuesta, este metraje llega como una denuncia social y como relato de nuestra sociedad actual.