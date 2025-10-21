La Orquesta de Córdoba recibe este jueves a la violinista Ellinor D´Melon en su segundo concierto

La Orquesta de Córdoba ofrecerá este jueves en el Gran Teatro su segundo concierto, que tendrá como invitadas a la violinista, Ellinor D'Melon y la directora, Beatriz Fernández.

Destellos de Juventud, propone un viaje sonoro a través de tres joyas clásicas, La Obertura en do mayor, de Fanny Mendelssohn, el virtuosismo y lirismo del Concierto para violín nº 3 de Mozart, y la vitalidad renovadora de la Sinfonía nº 1 de Schumann, Primavera, tres formas musicales consolidadas en el Romanticismo: la obertura, el concierto y la sinfonía. Las tres obras reunidas en este programa establecen un diálogo entre tradición y modernidad.

Bajo la dirección de Beatriz Fernández, y con la participación de su principal artista invitada, la violinista jamaicana, Ellinor D’Melon, el programa se abre con la Obertura en do mayor de Fanny Mendelssohn, obra poco frecuente en las salas de conciertos, esta obertura destaca por su riqueza armónica y una escritura orquestal que revela la fuerza creativa de una compositora injustamente relegada durante siglos.

Antes del recital, habrá un encuentro con las protagonistas en la Sala Telares

A continuación, la joven violinista Ellinor D’Melon interpretará el Concierto para violín n.º 3 de Wolfgang Amadeus Mozart, una partitura llena de encanto, elegancia y momentos de profundo lirismo, escrita por el genio de Salzburgo a los 19 años.

El concierto culmina con la Sinfonía n.º 1, Primavera de Robert Schumann, una obra que irradia entusiasmo y optimismo. Compuesta en apenas un mes, es un brillante ejemplo del romanticismo temprano alemán, con su colorido orquestal y exaltación poética. Este concierto supone una oportunidad para disfrutar de joyas del repertorio sinfónico bajo la batuta de una de las directoras más interesantes del panorama actual y con una joven solista que ya destaca en escenarios de todo el mundo.

Sobre Ellinor D'Melon

Ellinor D´Melon nació en Jamaica de padres cubanos y comenzó a aprender violín a los dos años. Hoy solo tiene veinticuatro años, pero «a pesar de su edad, es una de esas raras intérpretes que dan la impresión de tener un dominio total, tanto técnico como musical» (Michael Dervan, The Irish Times). Galardonada con el premio «Rising Star of 2023» de Classic FM y ganadora de importantes concursos, entre ellos el Henryk Wieniawski (primer premio), «Debut Berlin» (primer premio) y Novosibirsk (primer premio y premios especiales), Ellinor está forjando una carrera como violinista de primer nivel.

Sobre Beatriz Fernández

Entre los logros recientes de Beatriz Fernández, cabe destacar su brillante y destacada actuación en la edición del Concurso de Dirección La Maestra 2022, donde fue galardonada con el Tercer Premio y la concesión del Premio ARTE. Ha estado recientemente al frente de la Orquesta Nacional de España y entre sus próximas citas cabe destacar la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, San Diego Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlín, Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Valencia entre otras y distintas colaboraciones en países como Corea del Sur, México y Francia.

Entradas y encuentro previo al concierto

Las entradas para el concierto están disponibles en www.orquestadecordoba.org y en la taquilla del Gran Teatro . Martes a sábados (laborables): 10h. a 14h. Jueves, viernes y sábado (laborables): 17h. a 20h. El público podrá disfrutar, además, de un encuentro previo divulgativo y participativo que tendrá lugar a las 18:45 hotsd en la Sala de Telares del Gran Teatro, a cargo de los protagonistas del concierto.