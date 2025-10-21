Novela
Manuel Moyano-Pacheco retrata la vida en un barrio marginal
El profesor de la Universidad de Córdoba acaba de presentar su obra ‘Barrio Paraíso’, bajo el sello de la editorial Extravertida.
El profesor de la Universidad de Córdoba Manuel Moyano-Pacheco acaba de presentar Barrio Paraíso, bajo el sello de la editorial Extravertida. La novela, de corte contemporáneo, transcurre en un barrio olvidado por los mapas al que llaman Belén, marcado por la violencia y la marginalidad. El regreso de un célebre rapero que atraviesa una crisis personal desata viejas heridas y nuevas esperanzas en una comunidad que se balancea entre el crimen, la redención y el anhelo de una vida mejor.
Barrio Paraíso trata temas de actualidad: la violencia, el crimen organizado, los menores en conflicto, la educación, la cultura del hip hop y el amor en sus múltiples formas.
Capítulos breves
La obra destaca por ofrecer una narración estructurada en capítulos breves, lo que permite al lector adentrarse con facilidad en una trama coral que se va expandiendo capítulo a capítulo. La novela se perfila como una lectura de interés tanto para jóvenes como para adultos. «El uso de imágenes visuales, la fuerza de sus personajes y el ritmo constante hacen de esta obra una lectura adictiva», señala la editorial.
«Quería narrar una historia que fuera emocionante, pero también transformadora. Mostrar que, incluso en las situaciones más dramáticas, siempre hay una oportunidad para la esperanza», ha señalado el propio autor.
