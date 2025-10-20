Halloween llenará el recinto ferial de El Arenal de música, locura y terror

El próximo sábado 25 de octubre, el recinto de El Arenal se transformará en el epicentro de la noche más esperada del año. Llega el Halloween Córdoba Festival, un evento que reunirá a más de 6.000 jóvenes en una experiencia musical de más de 12 horas ininterrumpidas, con tres zonas diferenciadas dedicadas al reggaeton, breakbeat y techno.

El cartel no deja lugar a dudas: Deborah De Luca y Marco Faraone dos de las grandes estrellas internacionales del techno que encabezarán la zona más contundente del festival. En el área de breakbeat, los pesos pesados Lady Waks y Keith Mackenzie prometen un despliegue sonoro que hará historia. Y en la zona de reggaeton, nombres como Enygma, Jaime Bermejo y la última incorporación Michenlo pondrán el toque más caliente a una noche que se vivirá sin respiro.

Tras el éxito de eventos como Crazy World el pasado 20 de septiembre, el recinto de El Arenal volverá a ser testigo de una producción a gran escala, con sonido e iluminación de primer nivel, performances y ambientación temática para celebrar Halloween como nunca antes se ha vivido en Córdoba.

La información del evento informa de que las entradas ya están disponibles en Fourvenues.com y hibridafest.com .

La cuenta atrás ya ha comenzado… "quien no venga, se arrepentirá", apuntan desde la organización del Halloween Córdoba Festival