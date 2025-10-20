Premio especial en e festival de cine
Benalmádena rinde homenaje al periodista montillano Manuel Bellido
El festival reconoce así la figura de un comunicador que ha sabido tender puente entre el periodismo y el séptimo arte
El periodista montillano Manuel Bellido Mora recibió este fin de semana el Premio Especial del Festival Internacional de Cine de Benalmádena, un reconocimiento que celebra más de cuatro décadas de compromiso con la cultura, el cine y la actualidad social.
El galardón, entregado en la gala inaugural de la vigésimo cuarta edición del certamen, consolidó la figura de un comunicador que ha sabido tender puentes entre el periodismo y el séptimo arte con una mirada honesta, apasionada y profundamente humana.
El Ficcab, que se celebra hasta este sábado y que este año cuenta con Argelia, Bulgaria y Corea como países invitados, ha querido rendir tributo a Manuel Bellido, «un periodista que ha hecho del cine una manera de entender la vida», en palabras del codirector del festival, Jaime Noguera.
En ese mismo escenario también fueron homenajeados la escritora Elvira Lindo, creadora de Manolito Gafotas; la actriz Macarena García y el director Nacho Vigalondo, además de los cineastas internacionales Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava.
