Paco Montalvo triunfa en el Auditorio Nacional de Madrid con su propuesta más ambiciosa

Madrid aplaude el 10º aniversario de Alma del violín flamenco con una velada inolvidable en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde el violinista cordobés presentó un espectáculo orquestal y coral sin precedentes; este sábado 18 de octubre quedará grabado como una importante jornada en la trayectoria artística de Paco Montalvo. El violinista cordobés presentó en la capital española un espectáculo innovador, acompañado no solo por su cuadro flamenco, sino también por una formación de más de 150 músicos que elevaron la propuesta a una nueva dimensión.

La cita conmemoró una década de Alma del violín flamenco con un programa emocionante arropado por una orquesta, músicos flamencos y un gran coro, en un diálogo sonoro ante un auditorio lleno. Entre el público se encontraba la familia de Paco de Lucía, cuyo legado estuvo presente en el concierto. El violín flamenco de Montalvo brilló con intensidad, reafirmando su capacidad para tender puentes entre la tradición y la vanguardia.

Un paso decisivo

Este concierto no solo marcó un punto importante en la temporada cultural madrileña, sino que también representó un paso decisivo en la evolución artística del violinista. Su visión de un flamenco universal, interpretado desde el virtuosismo del violín clásico-flamenco, encontró en este escenario su expresión escénica.

Paco Montalvo, durante el concierto celebrado este sábado en Madrid. / CÓRDOBA

El concierto forma parte de su nueva gira internacional, iniciada hace unas semanas en Nueva York con gran éxito. Tras este emblemático concierto en Madrid, la gira continuará con actuaciones en escenarios nacionales e internacionales durante lo que resta de 2025 y a lo largo de 2026. Entre las próximas citas destacan Málaga, Barcelona, Sevilla y París, además de nuevos regresos a Europa y Estados Unidos.

Paco Montalvo reafirma así su posición como referente del violín flamenco, llevando la música española a las grandes salas del mundo y situando su arte en un lugar de trascendencia cultural.