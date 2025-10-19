La Orquesta de plectro Ciudad de los Califas pone en pie al Festival Música ONCE

La Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas de Córdoba, integrada en su mayoría por músicos de pulso y púa ciegos o con discapacidad visual grave, ha conseguido un sonoro éxito a su paso por el primer Festival Música ONCE que ha congregado en escenarios de Cádiz y Jerez durante tres días a un centenar de artistas, solitas y grupos, promocionados por la ONCE.

Los cordobeses pusieron en pie la Sala Compañía de Jerez de la Frontera el pasado viernes y emocionaron al Palacio de Congresos de Cádiz, donde se celebró ayer la clausura de este festival, que debió celebrarse el año pasado días después de la tragedia de la DANA y la ONCE suspendió por respeto al dolor ocasionado por la tragedia y en solidaridad con el pueblo valenciano.

El aplauso eufórico, entregado y unánime del público, tanto en Jerez como en Cádiz, sentenció el triunfo de la orquesta cordobesa que es la formación musical con mayor solera en el seno de la ONCE ya que se fundó en 1941, en plena España de postguerra, apenas tres años después de crearse la ONCE. Hoy tienen ya cuatro discos grabados.

Rafael Romero entró en la formación como músico en 1981 y desde 1991 es el director de la orquesta. “Tanto a nivel personal del grupo como de calidad sonora estamos muy bien -explica-. Hemos conseguido tener un empaste muy grande y con un gran nivel en las obras de bandas sonoras”.

La singularidad de la orquesta por sus componentes, la especialización en música de bandas de películas y la trayectoria histórica de la formación convierten a esta formación cordobesa en única en su género en España.