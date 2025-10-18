Fotografia
Cuatro fotógrafos cordobeses, nominados a los Premios Luces de Granada 2025
Los elegidos son Juanma Rodríguez, Xino, Fraco Álvarez y Juanpe
La fotografía cordobesa vuelve a brillar en el panorama nacional. Cuatro profesionales de la imagen de la provincia han sido nominados en la 11ª edición de los Premios Luces de Granada – Premio Internacional de la Imagen, uno de los certámenes más reconocidos de España.
Los nominados son Juanma Rodríguez y Xino, en la categoría Boda; Fraco Álvarez, en Infantil y Newborn; y Juanpe, en Proyecto Personal e Inteligencia Artificial. Todos ellos forman parte de la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Córdoba (Aproima).
Estas nominaciones reconocen la calidad artística y técnica de los profesionales cordobeses, que continúan situando a la provincia entre los referentes nacionales de la fotografía contemporánea.
La gala de entrega se celebrará el próximo 1 de noviembre en Granada, donde se darán a conocer los ganadores en cada categoría.
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros
- Mujeres emprendedoras en el mundo rural: 'Este país no está preparado para las madres que quieren trabajar
- Hallan a una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el martes en Córdoba