Cuatro fotógrafos cordobeses, nominados a los Premios Luces de Granada 2025

La fotografía cordobesa vuelve a brillar en el panorama nacional. Cuatro profesionales de la imagen de la provincia han sido nominados en la 11ª edición de los Premios Luces de Granada – Premio Internacional de la Imagen, uno de los certámenes más reconocidos de España.

Los nominados son Juanma Rodríguez y Xino, en la categoría Boda; Fraco Álvarez, en Infantil y Newborn; y Juanpe, en Proyecto Personal e Inteligencia Artificial. Todos ellos forman parte de la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Córdoba (Aproima).

Estas nominaciones reconocen la calidad artística y técnica de los profesionales cordobeses, que continúan situando a la provincia entre los referentes nacionales de la fotografía contemporánea.

La gala de entrega se celebrará el próximo 1 de noviembre en Granada, donde se darán a conocer los ganadores en cada categoría.