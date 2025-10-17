El XVI Festival ‘CortogeniAl’ lleva a Puente Genil lo mejor del cortometraje nacional e internacional, con el apoyo de la Diputación

El Palacio de Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha sido el escenario de la presentación de la XVI edición del Festival de Cine y Cortometraje ‘CortogeniAI’ de Puente Genil, que lleva al municipio lo mejor de la creación nacional e internacional en este formato, para lo que cuenta con el apoyo de la institución provincial a través de la Delegación de Cultura.

El delegado del área, Gabriel Duque, ha indicado que “estamos ante el festival más importante de Córdoba como demuestra el hecho de que en esta edición han sido casi mil los cortometrajes presentados a concurso, de los que se han seleccionado los 36 que irán a la fase final”.

Duque ha destacado que “aunque el festival está abierto a la participación internacional, tiene una clara apuesta por el cortometraje y por el cine hecho en Andalucía”.

Además, ha añadido que “la colaboración institucional es fundamental en el ámbito de la Cultura, porque cuando las instituciones nos ponemos de acuerdo y apostamos por algo tan interesante como puede ser este festival de cortos, el resultado es excelente como vamos a poder comprobar en Puente Genil”.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, María Delgado, ha remarcado que “el festival ‘CortogeniAl’ está ya consolidado en la oferta cultural de la provincia y esto es posible gracias al convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba, en el que también se incluye la programación de cine de verano”.

El coordinador del festival, Moisés Bedmar, ha sido el encargado de desgranar la programación de un certamen que “hace posible que en el medio rural y en las ciudades medias podamos contar con eventos culturales de primer nivel que son accesibles a la ciudadanía y, además, apoyan a la industria del cine andaluz”.

Programación

La XVI edición del Festival ‘CortogeniAl’ se inaugura a las 21:00 horas de hoy con la proyección de la película El cielo de los animales del director andaluz Santiago Amodeo, tras la cuál habrá un coloquio con el creador y con las actrices Paula Díaz y África de la Cruz, que forman parte del elenco del filme.

La programación incluye un homenaje al cineasta David Lynch con la proyección de la película Terciopelo azul el próximo domingo día 19 a las 20:00 horas. La apuesta por las creaciones hechas en Andalucía incluye el visionado de Segundo premio, el largometraje firmado por Isaki Lacuesta, seleccionado en 2024 para representar a España en los premios Oscar.

La Sección Oficial a Concurso llega los días 23 y 24 de octubre al Teatro Circo, a las 20:00h, donde se proyectarán los 36 cortometrajes, nacionales e internacionales, seleccionados entre las 979 obras recibidas. El jurado, compuesto por profesionales del ámbito audiovisual y cultural será el encargado de designar el palmarés oficial, que junto al Premio del Público alcanza un total de 2.200 euros en premios. Además, ‘CortogeniAl’ renueva su compromiso con el cine andaluz otorgando el Premio RTVA a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza.

Durante la duración del festival, el vestíbulo del Teatro Circo acoge la exposición ‘Afiches del Cine Español’, una selección de carteles de algunas de las películas nacionales más representativas de los últimos años.