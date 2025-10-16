La ópera ‘La forza del destino’, desde la Wiener Staatsoper, llega a los cines de El Tablero

La monumental producción de 'La forza del destino', de Giuseppe Verdi, grabada en 2018 en la Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena), podrá verse el próximo jueves 23 de octubre en 60 cines de toda España. En la provincia de Córdoba, la proyección tendrá lugar en El Tablero.

Considerada una de las óperas más intensas y grandiosas del repertorio verdiano, esta versión fue recibida como un auténtico acontecimiento en la capital austríaca. La crítica destacó su reparto «de ensueño», encabezado por Carlos Álvarez en el papel de Don Carlo, junto a la soprano Nina Stemme, que ofrece una Leonora intensa y conmovedora, y Salvatore Licitra como Álvaro.

Bajo la dirección musical del maestro Zubin Mehta, la orquesta vienesa despliega una interpretación ágil y matizada, que combina la fuerza dramática con la delicadeza lírica característica de Verdi.