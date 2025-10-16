Un libro recopila la historia y restauración de la iglesia de la Merced tras su incendio

La Diputación de Córdoba ha presentado este jueves el libro-catálogo 'La iglesia de la Merced, un patrimonio recuperado', una obra que ofrece una visión completa del templo del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, y que se centra en su historia, arquitectura y en el extenso proceso de restauración llevado a cabo tras el devastador incendio de 1978.

El volumen arranca con una contextualización de la fundación de la Orden de la Merced y de la construcción del templo, para posteriormente detallar la respuesta institucional liderada por la Diputación tras el incendio. Entre las medidas adoptadas entonces, destaca la decisión de reconstruir el retablo mayor y la creación de una Escuela Taller, destinada a formar artesanos en oficios como la talla, la imaginería o el dorado, fundamentales para la recuperación del conjunto.

El libro dedica también un apartado al proceso de reintegración y restauración de las piezas del patrimonio mueble —esculturas, lienzos y elementos ornamentales— con el objetivo de devolver al templo su esplendor original y su valor devocional. La narración culmina con la reapertura de la iglesia en 2014 y las últimas intervenciones realizadas para completar su rehabilitación, entre las que se incluyen las imágenes de San Lorenzo y San Antonio Abad, con las que se dio por finalizada la recuperación de este espacio tan vinculado a la historia y la identidad de Córdoba.

El autor de la obra, Francisco Mellado, es doctor en Historia del Arte, técnico de Patrimonio Artístico de la Diputación y colaborador con Diario CÓRDOBA. Su labor ha sido clave en la conservación y difusión del patrimonio de la provincia, y en especial en la restauración de la iglesia de la Merced.