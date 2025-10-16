Concurso Nacional de Arte Flamenco
El CNAF amplía su oferta con teatro en la calle, coloquios y proyecciones en Córdoba
La cita suma nuevas actividades paralelas con una propuesta familiar en el bulevar, un coloquio en la Posada del Potro y un ciclo de cine en la Filmoteca de Andalucía
El Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) amplía su programación de actividades paralelas con un espectáculo dirigido a las familias en la calle, un coloquio en la Posada del Potro protagonizado por grandes voces de la historia flamenca de la ciudad y tres proyecciones en la Filmoteca de Andalucía.
La primera de las nuevas citas incluídas en la programación del vigésimo cuarto CNAF será el próximo día 8 de noviembre a las 12 horas en el bulevar de Gran Capitán, con el espectáculo La Cabra. Una propuesta de teatro en la calle de la compañía andaluza El Espejo Negro destinada al público familiar. Con este espectáculo el IMAE da continuidad a la iniciativa de acercar los grandes eventos que promueve a los más pequeños como ya hizo en el pasado Festival de la Guitarra.
Desde el IMAE se ha organizado la jornada Hablemos del Nacional de Córdoba. Pasado, presente y futuro, conformada por un coloquio con varias personalidades del flamenco y una actuación flamenca; que se celebrará en el Centro Flamenco Fosforito el 14 de noviembre.
Por otro lado, al certamen se ha sumado la Filmoteca de Andalucía. En este espacio se proyectarán tres largometrajes nacionales que muestran artistas históricos, así como sus aportaciones a este género. La primera película de este ciclo será Riqueni de Francisco Brech, que podrá verse el 18 de noviembre. Un día después será el turno para la cinta Fandango dirigida por Remedios Malvárez y Arturo Andújar. El documental Fernanda y Bernarda de la directora Rocío Martín se proyectará el 20 de noviembre.
