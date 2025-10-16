Almodóvar acoge este sábado el Encuentro de Ateneos de Andalucía

El politólogo, sociólogo, catedrático y filósofo francés Sami Naïr, la cantaora de flamenco onubense Rocío Márquez, el guitarrista cordobés de proyección internacional Vicente Amigo y la doctora e investigadora sevillana Salud Borrego, recibirán este sábado el nombramiento de Ateneístas de Honor, dentro del marco del decimoquinto Encuentro de Ateneos de Andalucía, que se llevará a cabo en Almodóvar del Río, cuyo Ateneo Popular celebra el primer centenario de su fundación. Asimismo, se concederá el título de Ateneo de Honor a la Librería Luque de Córdoba por su trayectoria en defensa de la cultura.

Según informó ayer la Federación Ateneos de Andalucía en una nota, con la designación de Ateneísta de Honor, la entidad pretende distinguir personas que promueven la cultura en sus más amplios aspectos.

Asimismo, el galardón Ateneo de Honor, con el que la federación pretende distinguir entidades que, sin ser ateneos, promueven la cultura en sus más amplios aspectos, ha recaído en anteriores ediciones en la Sociedad Malagueña de Ciencias, en La Zaranda, Teatro inestable de Andalucía la baja, Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Museo Picasso de Málaga, Festival de cine de Málaga, la Fundación Blas Infante y la Fundación José Saramago, y la Fundación García Lorca, entre otros

También se entregarán diversas distinciones a diferentes ateneos por su proyección y defensa de la cultura andaluza. Así, el premio Ateneo y Andalucía recae en el Ateneo de Málaga y accésit al Ateneo de Jerez; el de Ateneo y Cultura en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río y accésit al Ateneo de Motril; el Ateneo y Sociedad en el Ateneo de Algeciras y accésit al Ateneo de Granada, y la Mención Especial en el Ateneo de Cádiz y en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río.