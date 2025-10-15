La Sala Impala recibirá a Antílopez en su gira de despedida y a Sexy Zebras con 'Bravo'

La banda onubense Antílopez recalará en la Sala Impala de Córdoba el próximo 24 de octubre dentro de su gira de despedida y la presentación en directo de su último trabajo, Vida y obra. Después de una vida juntos, José Félix López y Miguel Ángel Márquez se han decidido a decir adiós. "Teníamos la necesidad de deternernos, echar la vista atrás y tomar perspectiva", aseguran, "hay ideas en nuestras mentes que no tienen cabida en la marca Antílopez y no queremos irnos al otro barrio sin haberlas sacado del cerebro".

Para despedirse por la puerta grande, han trabajado en un último disco con lo mejor del conjunto antes de experimentar cada uno por su lado. El disco es una obra especial que incluye una primera parte con textos del nuevo álbum con el cedé de las canciones y una segunda parte con páginas en las que rememoran momentos emblemáticos de toda su carrera, comentados por ellos.

Por otro lado, la sala Impala acaba de anunciar el paso por Córdoba de la arrolladora banda madrileña Sexy Zebras, que hará parada también en la ciudad el 8 de noviembre para presentar su gira Bravo. La banda de rock en castellano originaria del barrio de Hortaleza han marcado su paso desde que empezaron a tocar por las salas de Madrid en giras autoproducidas marcadas por horas de furgoneta.

En sus conciertos, convertidos en pogos en los que el público salta mientras corea las letras, prometen una ola de rock electrizante. En Córdoba, aún se recuerda la intensidad del concierto que ofrecieron en junio junto a Viva Suecia, dentro del Festival de la Guitarra, en el que se agotaron todas las localidades.