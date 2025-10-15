La Lírica Italiana llega a Málaga con dos conciertos excepcionales de 'L’Italia é Opera'

Málaga se convierte en capital de la lírica con la celebración de la Semana de la Ópera Italiana, un acontecimiento único que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre a las 19:00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

La propuesta, producida por Tutto Puccini y Trufa, con la colaboración de la Hermandad de la Paloma, Promálaga, Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Málaga de Moda-Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Unicaja, reúne en un mismo escenario los dos estilos que marcaron la historia de la ópera italiana: el Bel Canto y el Verismo. Un viaje musical que recorrerá casi dos siglos de arte universal a través de un programa exclusivo de 17 arias interpretadas por un elenco internacional de primer nivel: Guiomar Cantó (soprano), Elisabetta Zizzo (soprano), José Darío (tenor), Alejandro Von Büren (barítono) y Aylin Pla (piano).

La Semana de la Lírica Italiana quiere acercar la pasión, la historia y la tradición operística más italiana a la ciudadanía, con un formato íntimo de piano y voces, elementos de iluminación y una narración introductoria que guiará al público por la historia y los matices de cada estilo.

El programa

El programa incluye obras inmortales de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo y Puccini, con piezas tan emblemáticas como Casta Diva (Norma), Una furtiva lagrima (L’elisir d’amore), Vissi d’arte (Tosca) o el cuarteto final de Rigoletto.

Además, esta edición cuenta con un importante componente solidario: por primera vez, el evento estará dedicado a la obra social de la Hermandad de la Puente y la Paloma, reforzando el compromiso de la lírica con la vida cultural y social de Málaga.

La gala coincide con las celebraciones en torno al Día Mundial de la Ópera, subrayando la vocación internacional del proyecto y situando a Málaga como ciudad de ópera.