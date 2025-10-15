El festival Qurtubajazz se despide este fin de semana con dos conciertos

La décimo primera edición del festival QurtubaJazz de Córdoba se clausura este fin de semana con una doble sesión de conciertos. La primera cita correrá a cargo de la cantante Sheila Blanco y el pianista Federico Lechner, que se han vuelto unir tras la colaboración que protagonizaron con el disco Puro Gershiwn. Ambos producen un sonido personal en el que fusionan dos estilos como son el tango y el jazz cantado en castellano. El concierto tendrá lugar este viernes 17 a las 20 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, con entrada libre hasta completar aforo.

The Choco's Hot Seven serán quienes ofrezcan el último concierto del ciclo, que se celebrará en el cine Fuenseca este domingo 19 a las 13 horas, también con entrada libre hasta completar aforo. Esta banda sevillana, capitaneada por el cornetista Nacho Botonero, presenta un trabajo que ellos definen como de "arqueología musical", ya que tiene detrás un proceso intenso de investigación, en el que da vida al jazz más primigenio, la música original de Nueva Orleans de comienzos del siglo XX, destinada fundamentalmente a celebrar la vida. Junto a Botonero, estarán Daniel Abad, a la tuba; Mario Pousada, en el banjo; Álvaro Blas, en tabla de lavar; Israel Lino, trombón; Ernesto Naranjo, clarinete y Samuel Rigal, con el claqué.