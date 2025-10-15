Diego El Cigala celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba el aniversario de 'Lágrimas negras'

El próximo 26 de diciembre, el Palacio de Congresos de Córdoba presentará un espectáculo con motivo del aniversario de Lágrimas Negras, a cargo de Diego el Cigala. Fue en el año 2002 cuando Diego el Cigala, que ya había trabjado con el pianista Bebo Valdés y con el director de cine Fernando Trueba, que acabó siendo el productor del espectáculo. Cigala, Valdés y Trueba se metieron en el estudio para grabar lo que sería un hito en el World Music: Lágrimas Negras.

Este disco consagraría el compromiso de Diego y su alma flamenca con la música latina y en especial con el bolero. Un camino que había comenzado unos años antes con proyectos como Piratas del flamenco con su amigo y fantástico trompetista Jerry González. Con este álbum, fue nombrado mejor álbum del 2003 por Ben Ratlif del New York Times, ganador de dos premios Grammy, premio World Music de la BBC entre otros galardones y dos millones de copias vendidas en el mundo.

Nexos entre las dos orillas

En 2008, Diego continúa su affaire con el bolero y el son cubano con Dos Lágrimas con las leyendas cubanas Guillermo Rubalcaba, Changuito y Tata Güines siguiendo su viaje de descubrimiento por los cantes de ida y vuelta y los nexos comunes de las músicas de los dos lados del Atlántico.

Han pasado 20 años desde que Diego el Cigala entrase por primera vez en ese estudio para grabar con Bebo, en el que todos acabaron llorando, pero cada año que pasa es más fuerte su conexión con la música latina que ya forma parte de su ADN y ahora en esta gira 20 años de Lágrimas hace un recorrido por todos los temas que llegaron a su vida para convertirse en imprescindibles como Corazón loco, Dos Gardenias o Historia de un amor. Una noche de mestizaje musical, que Diego ha ido adquiriendo en sus aventuras por Cuba, Argentina, México o Colombia dónde con una formación encabezada por su pianista de los últimos 15 años Jaime Calabuch Jumitus, contrabajo y percusión nos llevará a un viaje de melancolía y multiculturalidad de una de las mejores voces del siglo XXI.