El cine palestino centra la programación de Casa Árabe en el último trimestre del año

Entre el 15 de octubre y el 5 de diciembre, Casa Árabe organiza en su sede de Córdoba una Muestra de cine palestino en la que, a lo largo de quince sesiones, ofrecerá al público la oportunidad de conocer la realidad de Palestina a través de la obra de cineastas oriundos del lugar.

El programa se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en tres destacados espacios de la ciudad: la sede de Casa Árabe, la Filmoteca de Andalucía y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. En ellos, el público cordobés tendrá la oportunidad de ver un conjunto de títulos únicos de cineastas palestinos cuyas propuestas han tenido un largo recorrido por diferentes festivales de renombre, además de haber sido galardonados y aclamados por la crítica.

Espacio para el conocimiento y la reflexión

La inauguración de la muestra ha tenido lugar este miércoles en el Auditorio de Casa Árabe (c/ Samuel de los Santos Gener, 9), y tras las intervenciones institucionales se dio paso a la conferencia Palestina: sobre el doble rasero y el derecho internacional, a cargo de Ardi Imseis, profesor de Derecho Internacional en la Queen's University de Canadá y especialista en la cuestión de

Palestina en las Naciones Unidas.

Este jueves 16 de octubre, habrá una segunda conferencia dedicada a las Miradas sobre Palestina: memoria, cultura y resistencia, que contará con las intervenciones de María del Mar Rivas y Manuel Bermúdez, expertos de la Universidad de Córdoba.

A partir de ese día, el público cordobés podrá disfrutar de 15 sesiones de programación en los que se alternarán proyecciones de largometrajes, cortometrajes y documentales, tras los cuales habrá tiempo para el debate y la reflexión de la mano de hasta 18 profesionales de distintas disciplinas.

Historias de esperanza y resistencia

En un mundo donde su identidad suele quedar atrapada en narrativas ajenas, los palestinos, como interlocutores de su propia historia, reclaman el derecho a contar quiénes son a través del cine. En él nos presentan a un pueblo resiliente que, a pesar de las dificultades, encuentra en su tierra y en sus tradiciones una fuerza inquebrantable. Su perspectiva es esencial para comprender no solo la realidad de Palestina, sino también el valor de la dignidad humana y la perseverancia en la búsqueda de justicia y paz.

Directores como Elia Suleiman (De repente, el paraíso, 2019), Carol Mansour (Aida Returns, 2023), o Hany Abu Assad (La traición de Huda, 2021) serán algunos de los protagonistas de esta muestra a través de las proyecciones de sus trabajos.

Se incluyen también dos retrospectivas dedicadas a dos directoras: Jocelyne Saab (Les Femmes Palestiniennes, Le Bateaud de L'Exile, Le Front du Refus) y Rosalind Nashashibi (de quien se proyectará Electrical Gaza, District of the Post Office, Bachelor Machines Part 1, Footnotes y Eyeballing).

Además, la muestra se une a la celebración internacional Palestine Cinema Days: Around the World con la proyección, el 31 de octubre, de la cinta A State of Passion, de Carol Mansour, rodada en 2024 y dedicada a la figura del cirujano británico-palestino Dr. Ghassan Abu Sittah, que pasó 43 días bajo los bombardeos de Gaza tratando a los heridos sin descanso.

A través de estas proyecciones, la Muestra de cine palestino tiene por objetivo enriquecer el diálogo en torno a la herencia cultural del pueblo palestino, multifacético y poliédrico, que se debate constantemente entre la resistencia, la identidad y la pertenencia. Cada película, largometraje o cortometraje, así como los documentales seleccionados, revelan historias de esperanza, de resistencia y de vida cotidiana, que brindan una visión íntima de la experiencia palestina en medio de un contexto histórico de ocupación y de exilio.