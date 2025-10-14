Cultura en Córdoba
La valenciana Montserrat Espinar se hace con el premio del Concurso de Relatos Rafael Mir
El Ateneo de Córdoba ha recibido 192 manuscritos entre los que se ha seleccionado al ganador
El pasado 10 de octubre se falló la obra ganadora de la undécima edición del premio de relatos cortos Rafael Mir, organizado por el Ateneo de Córdoba. En esta edición han concurrido 192 manuscritos, resultando ganadora la obra presentada por la escritora Montserrat Espinar Ruiz, natural de Valencia, que ya atesora otros galardones que demuestran su brillantez literaria.
El título del relato ganador es Camille y sintetiza con una lírica y una pulcritud impecable la desgarrada vida de Camille Claudel, la escultora francesa lastrada por la tóxica relación sentimental con Auguste Rodin.
El jurado estuvo formado por Carmen Fernández Ariza, Ana María Suárez-Valera, Juan Luis Bernedo y Miguel Ranchal, que actúa como secretario.
