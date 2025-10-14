Cultura
El mejor tributo a Guns N’ Roses llega a M100 en Córdoba: 'Nightrain to Paradise'
La banda barcelonesa ofrecerá en la ciudad un concierto el próximo sábado día 18 de octubre
El próximo sábado 18 de octubre, la sala M100 de Córdoba se convertirá en el epicentro del mejor rock de los años 80 y 90 con el concierto de Nightrain to Paradise, la banda tributo a Guns N’ Roses más fiel y potente del panorama nacional.
Un viaje al rock de los 80 y 90
Nightrain to Paradise ofrece un recorrido por los himnos inmortales de la mítica banda de Los Ángeles, desde Welcome to the Jungle hasta November Rain, pasando por clásicos como Paradise City, Don’t Cry o Sweet Child o’ Mine, considerada una de las mejores canciones de rock de la historia.
Con una puesta en escena cuidada al detalle, el espectáculo recrea la intensidad de un concierto original de Guns N’ Roses, haciendo que el público reviva la magia de aquella época dorada del rock.
Una banda con músicos de primer nivel
El grupo está formado por seis músicos experimentados de la escena barcelonesa:
- Romà “Axl” Vila (voz)
- David “Slash” García y Dani Quintana (guitarras)
- Gerard de Diego (bajo)
- Norbert Nebra (teclados)
- Iván Muñoz (batería)
Todos ellos cuentan con una sólida trayectoria en bandas tributo, de versiones y de repertorio propio.
Gira 2025
La banda inició su gira en enero en Lérida y ya ha pasado por Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Vigo, Valencia, Castellón, Benidorm, Murcia, Terrassa y Barcelona. Córdoba será una de las paradas más esperadas antes de continuar por ciudades como L’Hospitalet de Llobregat o Sevilla.
