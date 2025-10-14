La Filmoteca participa en el ciclo ‘Cine y Mujeres Rurales’ con una proyección en Córdoba

La Filmoteca de Andalucía participa en el ciclo Cine y Mujeres Rurales, que llega a Andalucía con dos proyecciones que reivindican la voz femenina en el territorio rural. Concretamente, Los últimos románticos y Lo que queda de ti se exhibirán en las sedes de Córdoba y Granada, respectivamente.

Este programa celebra en 2025 su octava edición desde el 15 de octubre al 18 de noviembre y cuenta también con una muestra on line gratuita que va del 17 al 31 de octubre. Con ello, busca poner en primer plano la sensibilidad, la fuerza y la mirada de las mujeres en el entorno rural contemporáneo, y se consolida como una plataforma para difundir obras dirigidas o protagonizadas por mujeres que narran la vida, los desafíos y las transformaciones de este mundo.

Programación

Así, este miércoles 15 en la sede de Córdoba 20.30 horas se podrá ver Los últimos románticos, de David Pérez Sañudo. La cinta cuenta la historia de Irune, una mujer insegura, solitaria y con tendencias hipocondríacas que trabaja en una fábrica de papel en un pueblo industrial de Álava. Su vida rutinaria se desestabiliza al descubrir un bulto en un pecho y verse implicada en un conflicto laboral que transformará su destino. Con un tono íntimo y realista, Pérez Sañudo construye un retrato contenido y humano de la fragilidad y la resistencia cotidiana, situando a su protagonista en un paisaje rural tan físico como emocional.

El ciclo propone una reflexión sobre la conexión entre identidad, trabajo, territorio y futuro al tiempo que reconoce la contribución esencial de las mujeres al desarrollo sostenible del medio rural. “El cine es una herramienta poderosa para mirar de frente la realidad rural. Estas proyecciones en Andalucía son también un homenaje a quienes habitan y transforman esos paisajes con su esfuerzo y su sensibilidad".