El Concurso Nacional de Arte Flamenco recibe un centenar de solicitudes, 20 de artistas locales

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha cerrado el plazo de inscripción para participar en el Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF), que se celebrará del 3 al 22 de noviembre en Córdoba. En su 24ª edición, el certamen incluye la sección de cante, baile, guitarra y el Premio a Instrumentistas Flamencos.

Tras concluir el plazo de recepción de solicitudes el pasado 10 de octubre, desde el IMAE se ha anunciado la recepción de un centenar de solicitudes. La sección de cante ha reunido 44 inscripciones; la sección de baile, 23; y la sección de guitarra, 17. Asimismo, el nuevo Premio a Instrumentistas Flamencos ha recibido un total de 16 solicitudes. Respecto a esta sección, se presentan con los siguientes instrumentos: flauta, piano, fagot, violonchelo, castañuelas y bajo eléctrico.

Del total de 100 inscripciones, 20 de ellas provienen de artistas locales de Córdoba, una muestra del talento que se mantiene vivo en la ciudad. Por otro lado, son cinco los artistas internacionales que han participado en esta convocatoria.

Fase de selección

El jurado revisará y evaluará cada solicitud y determinará qué aspirantes podrán participar en la Fase de selección, que se celebrará del 3 al 11 de noviembre en el Teatro Góngora. La Organización comunicará a los aspirantes su admisión o inadmisión a la Fase de Selección, a partir del día 20 de octubre.

Dicho jurado está compuesto por profesionales del sector tales como las bailaoras Mercedes de Córdoba e Inmaculada Aguilar; los guitarristas José María Gallardo y Pablo Salinas; el cantaor David Pino; la cantaora y guitarrista Rosario La Tremendita; el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra.

Fase de opción a premio

Los artistas seleccionados pasarán a la Fase de opción a premio, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba. Las entradas para estas funciones pueden adquirirse en taquilla y en la página web del IMAE. Asimismo, en el emblemático teatro cordobés tendrá lugar la Gala Final el 22 de noviembre.

Las entradas para todos los espectáculos del Concurso Nacional de Arte Flamenco están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la APP – IMAE – Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.