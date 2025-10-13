Villa del Río viste de arte cada rincón de su casco urbano

La Bienal de Arte de Villa del Río sigue aumentando el número de visitas durante estos días, gracias a las numerosas actividades que se han puesto en marcha por parte de casi medio centenar de artistas.

El pasado sábado tuvo lugar el desfile Vestir el Arte, celebrado en la plaza de la Constitución, convirtiéndose en una cita única en la que moda y pintura se fusionaron para dar forma a una experiencia artística en vivo. Los diseños del creador Joaquín Serra cobraron vida sobre la pasarela gracias a las modelos Paula Armario y María Arqués, de Sevilla de Moda, mientras el muralista Javier Tarín intervenía en directo algunas de las piezas, convirtiendo el momento en una auténtica obra efímera de arte contemporáneo.

Por otro lado, el artista urbano Jorge Torres ha dejado su impronta con un impactante mural que ya forma parte del paisaje cultural del municipio cordobés, localizado en el lateral de la Casa Museo del pintor Pedro Bueno.

Entre lo clásico y lo moderno

El creador lucentino comprendió desde el primer momento la relevancia del lugar y lo que representa para la ciudadanía villarrense la figura del pintor Pedro Bueno. Con una técnica clásica y acrílica, basada en el uso exclusivo de brochas -sin aerosol ni spray-, Jorge Torres ha concebido esta pieza como un homenaje al pintor. En ella proyecta su rostro a gran escala, acompañado de elementos propios de su producción, como los bodegones, e integrando recursos contemporáneos característicos de su estilo, como los stickers, con el propósito de generar una sinergia entre lo clásico y lo moderno.

El artista ha trabajado cuidadosamente la composición cromática y lumínica, buscando que el punto focal se concentre entre el retrato y los jarrones, generando un efecto visual de profundidad que invita al espectador a adentrarse en la obra.

Durante su estancia en Villa del Río, Jorge Torres ha destacado la acogida y el cariño recibidos por parte del pueblo, así como la gran sensibilidad artística que se respira en la localidad. «Ha sido mi primera vez aquí, y me voy impresionado por el nivel cultural, el respeto por el arte urbano y el entusiasmo de la gente», expresó Torres.

Numerosos vecinos se han acercado durante el proceso para compartir anécdotas y recuerdos sobre Pedro Bueno, reafirmando el profundo afecto que el municipio siente por su artista. Esta experiencia, según Torres, ha sido «una de las más gratificantes» tanto por la responsabilidad de representar a una figura tan querida como por la respuesta positiva y participativa del público.