Regresa la programación de Afoco con las muestras 'Exploraciones en Color' y 'Cajón de sastre'

La Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco) retoma su programación habitual, tras el largo parón estival, y como en años anteriores abre temporada expositiva en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba con dos muestras protagonizadas exclusivamente por miembros de la entidad, Exploraciones en Color y Cajón de sastre.

Según informan desde la asociación, Exploraciones en Color, en la Galería Ignacio Barceló, es una exposición colectiva de miembros de Afoco, comisariada por Stephanus Meyer, que introduce con criterio en la narrativa y aspectos más interesantes de la Street Photography. La inauguración será el jueves 16 de octubre, a las 20.30 horas.

Mientras, Cajón de sastre, en la Sala Gris, es una exposición de Jerónimo Tinoco, que realiza un ejercicio de revisión intemporal de sus trabajos de los últimos años, con múltiple temática y empleo de diversos materiales a modo experimental. La inauguración se celebra el jueves 23 de octubre, a las 20,30 horas.

Por otra parte, recuerdan la convocatoria del XXVI Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba Premio Mezquita 2026 por el Consistorio, que además de las dos secciones clásicas --Tema Córdoba y Tema Libre-- contará con una tercera dedicada a trabajos con Inteligencia Artificial (IA). El plazo de inscripción será hasta el 29 de diciembre y el fallo presencial, el 7 de marzo de 2026, Día Local de la Fotografía en Córdoba.