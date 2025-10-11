Raule conquista Córdoba con su cercanía, verdad y alma por delante

La Plaza de Toros de Los Califas se convirtió la noche de este sábado en pura emoción y verdad. A pesar de coincidir con la Magna de Córdoba y un fin de semana repleto de eventos, Raule consiguió llenar por completo la pista del recinto cordobés, demostrando que su conexión con el público trasciende cualquier circunstancia. Desde el primer momento se mostró cercano y agradecido con su gente, consciente del valor de cada entrada y de la fidelidad de sus seguidores. “El año pasado empecé mi gira en Córdoba y qué bonito cerrarla aquí también y con el doble de público, os quiero Córdoba”, dijo emocionado, desatando una ovación que marcó el tono de la noche.

El concierto arrancó con fuerza y ritmo, Furia y humo, La depuradora y Zurdo abrieron el repertorio, tres temas que bastaron para encender al público, entregado desde el primer acorde. Raule apareció seguro, disfrutando y arropado por una banda sólida y muy compenetrada, a la que dio todo el reconocimiento que merecía. Juntos construyeron un espectáculo vibrante y natural, donde cada canción sonaba como una historia compartida entre amigos.

El concierto de Raule en Córdoba, en imágenes / Guadalupe Gavilán

Con Como no te voy a querer, llegó uno de los momentos más especiales de la noche, con una pedida de mano de uno de sus seguidores a su novia, ahora futura esposa porque dijo que sí.

No fue la única pedida de la noche, varias canciones después y llegando al final del concierto, subió también al escenario a Javier, que se comprometió con Marta mientras toda la plaza se emocionaba.

Otro de los momentos mas bonitos y emotivos de la noche llegó con AVI, canción que el artista dedica a su hijo. La pista se iluminó con cientos de linternas de móviles, creando un ambiente íntimo y luminoso. Raule la interpretó con ternura y orgullo, visiblemente emocionado, mientras el público acompañaba coreando la canción y rompiendo en aplausos al final de la misma.

Tampoco faltó Muero contigo, su último lanzamiento, que interpretó con alegría y complicidad, feliz de poder cantarla por fin en Córdoba, una ciudad que, como repitió varias veces durante el concierto, tiene un hueco muy especial en su corazón.

Conexión, verdad, cercanía y buen rollo fueron las claves de este concierto que dejó huella entre sus seguidores.