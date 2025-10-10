Unieléctrica acoge la aclamada serie de Esteban Ruiz ‘Moby Dick’

La comercializadora de energía con sede en Córdoba Unieléctrica acoge desde ayer, jueves 9 de octubre, y hasta fin de mes, la que para muchos es la colección más reconocida del artista Esteban Ruiz, Moby Dick. El sueño del Capitán Ahab, una veintena de lienzos de gran formato y una decena de reproducciones limitadas de uno de los más internacionales creadores afincados en Córdoba.

Realizada a caballo entre su taller de Almodóvar del Río y París (donde debutó en 1992 con una exposición en la galería Akie Aricchi), ‘Moby Dick’ forma parte del reencuentro de Ruiz con la pintura a partir de 2005, tras una época centrado en la escultura y las instalaciones, y particularmente de sus experiencias con el mar junto a una relectura de la obra de Herman Melville (de la que refleja en sus pinturas inquietudes, grandezas, obsesiones y miedos) y los peculiares dibujos de los ‘logbook’, cuadernos de bitácora de barcos balleneros del siglo XIX que pudo conocer y que también inspiraron al artista.

“Es un relato sobre el mar, sobre la obstinación, sobre en lo que nos podemos convertir las personas”, explicaba al inicio del acto de inauguración Esteban Ruiz, que adelantó a los presentes su próximo proyecto, inspirado en El Quijote. De hecho, “el capitán Ahab y El Quijote tienen mucho en común: son personas que han perdido la cordura, sin llegar a la locura, pero que arrastran a los demás”.

Con la muestra, Unieléctrica se suma este año al ya conocido como ‘Otoño cultural cordobés’ prestando su vanguardista sede, un edificio inteligente que se readaptó con planos de Fernando Cantarero, y con el ajetreo de su actividad laboral cotidiana como contraste y en diálogo con el espíritu de las obras, una fórmula peculiar en España aunque no es nueva en países como Francia, donde centros de trabajo sirven como marcos expositivo. Ruiz además, ya ha mostrado esta colección en otros entornos de muy distintos espíritu pero estrechamente relacionados con el mar: El Muelle 2 del Puerto de Málaga (2021); el restaurante del Puerto de Santa María Aponiente, del reconocido Ángel León ‘El Chef del Mar’ (abril de 2022); en Villa Mazy, de Le Croisic (Bretaña francesa, octubre de 2022); en el club La Reserva, en Sotogrande (diciembre de 2022), o en Le Hangar Éphémère de la localidad normanda de Trouville-sur-Mer (septiembre de 2024). En Córdoba, el Palacio de los Angulo, en pleno proceso de puesta en valor del inmueble como centro hotelero, social y cultural, también acogió algunas obras de esta serie recientemente.

Otras colecciones de Esteban Ruiz que también han sacudido los círculos creativos en los últimos años han sido Recotables, Behind the Mask, Travesía Madeira-La Graciosa, Místicos y personajes literarios, El Sur-The South y Tales of the Show.

Precisamente, la sede nacional de Unieléctrica ya albergó con motivo de la inauguración de su nueva sede una muestra de Esteban Ruiz en mayo de 2022, la colección Tales of de Show, creada durante la pandemia y el confinamiento y en la que el artista hace una dura crítica “con alma frívola”, define Ruiz, a un mundo crispado, sacudido por las tensiones internas de la UE, los movimientos ‘Black lives matter’ y ‘Me too’, el brexit... Todo ello con una carga social que se reflejaba en “una iconografía del exceso, en colores, formas y planos”, muy distinta a la de la colección ‘Moby Dick’ que hasta fin de mes acoge en la actualidad el edificio de Unieléctrica.